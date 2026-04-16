Pentru mulți angajați, finalul lunii aprilie și începutul lui mai reprezintă deja una dintre cele mai așteptate perioade din an. Paștele aduce, în mod tradițional, mai multe zile libere legale, iar acestea sunt urmate de ziua de 1 Mai, ceea ce înseamnă de cele mai multe ori weekenduri prelungite și ocazii perfecte pentru scurte vacanțe.

În acest context, noua inițiativă legislativă ar putea extinde și mai mult această perioadă de pauză.

10 mai, propusă oficial ca zi nelucrătoare

Potrivit proiectului de lege, 10 mai ar urma să fie introdusă în Codul muncii pe lista sărbătorilor legale în care salariații nu lucrează.

Deocamdată, propunerea nu a intrat în vigoare și trebuie să parcurgă întreg traseul legislativ.

În prezent, 10 mai este recunoscută oficial ca Ziua Independenței Naționale a României, însă această dată nu figurează printre zilele libere legale. Tocmai acest aspect vor să îl schimbe inițiatorii proiectului, care susțin că momentul merită o importanță mai mare în calendarul oficial.

De ce este atât de importantă data de 10 mai

Susținătorii proiectului invocă semnificația istorică aparte a acestei zile.

Data de 10 mai este legată de mai multe momente-cheie din istoria României: începutul domniei lui Carol I, proclamarea independenței de stat și momentul în care țara a devenit regat.

Mai mult, între 1866 și 1947, 10 mai a reprezentat chiar Ziua Națională a României.

Inițiatorii spun că transformarea acestei date într-o zi liberă ar contribui la întărirea identității naționale și la o mai bună înțelegere a unor momente definitorii pentru istoria țării.

Mai mult timp liber și posibil impuls pentru economie

Pe lângă componenta simbolică și istorică, propunerea este susținută și prin argumente legate de echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

O zi liberă suplimentară le-ar oferi angajaților mai mult timp pentru odihnă, familie sau activități recreative, într-o perioadă în care mulți români aleg deja să plece în mini-vacanțe.

În același timp, o astfel de măsură ar putea aduce beneficii și în plan economic, în special pentru sectoare precum turismul și ospitalitatea, domenii care înregistrează de regulă creșteri în perioadele cu zile libere suplimentare.

Ce urmează

Pentru ca această măsură să se aplice, proiectul trebuie să fie votat în Parlament și ulterior promulgat de președinte.

Abia după finalizarea acestor etape, 10 mai ar putea deveni oficial o nouă zi liberă legală pentru români.

