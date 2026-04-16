Ceremonia de plecare are loc de la ora 10.00, în prezența a sute de oameni veniți să urmărească momentul ridicării ancorei. La bordul velierului se află 188 de persoane, dintre care 75 sunt cadeți din anul al II-lea ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

Pe parcursul marșului, li se vor alătura și 19 studenți străini, proveniți din academii navale din zece state partenere: Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Turcia.

Al patrulea marș transatlantic al navei-școală, după misiunile din 1976, 2004 și 2009

Reprezentanții Forțelor Navale au precizat că aceasta este a patra traversare transatlantică a Bricului Mircea către Statele Unite ale Americii, după cele realizate în anii 1976, 2004 și 2009. Misiunea are atât un rol de instruire, cât și unul de reprezentare, nava urmând să oprească în mai multe porturi importante.

Pe durata marșului, velierul va lua parte la activități de instruire pe mare și la evenimente oficiale organizate în porturile de escală. Un moment important va fi participarea la ceremoniile dedicate împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.

Bricul Mircea va reveni în port în luna septembrie

Reprezentanții Forțelor Navale au subliniat că nava își asumă, și în această misiune, rolul de „Ambasador Onorific în Serviciul României” și de „Ambasador al României sustenabile”. Marșul va dura peste cinci luni, iar Bricul Mircea va reveni în Portul Militar Constanța în luna septembrie.

În acest interval, velierul va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine și va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.