Accident în zona Dealul Crucii, intervenție dificilă

Potrivit informațiilor transmise de ISU Hunedoara, incidentul s-a produs în localitatea Petrila, în zona cunoscută sub denumirea „Dealul Crucii”. Terenul accidentat și distanța mare până la locul evenimentului au făcut imposibil accesul autospecialelor de intervenție.

În aceste condiții, autoritățile au solicitat sprijin aerian pentru extragerea victimei.

Salvamont și echipajele medicale, mobilizare rapidă

La fața locului au intervenit echipe ale Salvamont Hunedoara, alături de un echipaj medical SMURD. Salvatorii au constatat că bărbatul prezenta politraumatisme și multiple fracturi, în urma răsturnării cu vehiculul de teren.

Echipele au acordat imediat primul ajutor medical calificat și au pregătit victima pentru evacuarea aeriană.

Evacuare cu elicopterul SMURD

Având în vedere gravitatea rănilor și accesul dificil în zonă, a fost solicitat un elicopter SMURD. După stabilizare, bărbatul a fost preluat și transportat de urgență la UPU Petroșani pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Conform primelor evaluări medicale, pacientul în vârstă de aproximativ 43 de ani a suferit traumatisme severe, însă a fost stabilizat înainte de transportul aerian.

Autoritățile continuă monitorizarea cazului.

