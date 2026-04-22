Potrivit raportului, în perioada noiembrie 2023 - noiembrie 2025, instituția a majorat nelegal cheltuielile cu bunuri și servicii cu peste 114.000 de lei, în principal prin decontarea a 38 de abonamente de telefonie mobilă, deși în cadrul primăriei figurează doar 10 angajați. Valoarea acestor abonamente a fost de 113.594,59 lei. Inspectorii au constatat și depășirea plafonului legal de 35 de lei per abonament, stabilit prin Legea nr. 296/2023, fiind decontată suplimentar suma de 902,59 lei peste limita permisă.

Raportul indică și nerespectarea prevederilor legale privind achizițiile publice în perioada 2021-2025. Printre nereguli se numără lipsa elaborării și actualizării programului anual al achizițiilor publice, nepublicarea unor achiziții în SEAP și neîntocmirea documentelor justificative necesare. În același interval, au fost identificate achiziții directe în valoare de aproximativ 8,7 milioane de lei pentru care nu au fost transmise notificări în SEAP, contrar prevederilor legale.

Amenzi aplicate de Camera de Conturi

Pentru abaterile privind achizițiile publice, autoritatea locală a fost sancționată cu o amendă de 5.000 de lei. Totodată, inspectorii au constatat că instituția nu a respectat regulile privind controlul financiar preventiv, cheltuielile fiind angajate și plătite fără viza prealabilă obligatorie. Pentru această abatere a fost aplicată o amendă de 2.500 de lei, conform presei locale.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în urma controlului se ridică la 7.500 de lei. Raportul relevă probleme legate atât de gestionarea cheltuielilor publice, cât și de respectarea procedurilor legale în activitatea administrației locale.