\"\"În urma unui control efectuat pe raza comunei Samarinești, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au constatat neconformități privind gestionarea deșeurilor medicale în cadrul unei unități medicale, în sensul că deșeurile medicale erau amestecate cu alte tipuri de deșeuri. Pentru abaterile constatate, unitatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 15.000 de lei, fiind totodată dispuse măsuri cu caracter obligatoriu pentru remedierea deficiențelor identificate. Respectarea normelor privind gestionarea deșeurilor medicale este esențială pentru prevenirea riscurilor asupra mediului și sănătății populației\"\", a transmis Garda de Mediu Gorj vineri, într-o postare pe Facebook.

Noi verificări în județul Gorj după nereguli în gestionarea deșeurilor medicale

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj, Gheorghe Sanda, a precizat că astfel de controale vor mai avea loc pe raza județului.



"În cazul deșeurilor medicale, care sunt considerate deșeuri periculoase, acestea suportă un regim strict de gestionare, există norme ale Ministerului Sănătății pe care le aplică și direcțiile de sănătate publică, ele nu trebuie amestecate și nicidecum abandonate. Vom continua astfel de controale la nivelul județului Gorj, pentru că se pare că există deficiențe în modul de gestionare a acestor deșeuri medicale, cu precădere la cabinetele particulare", a declarat pentru Agerpres Gheorghe Sanda.