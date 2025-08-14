Acțiunea legală survine după ce Hunter Biden a afirmat că miliardarul Jeffrey Epstein i-ar fi prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, notează publicația Mirror. Echipa juridică a Melaniei Trump a subliniat că declarațiile fiului lui Biden sunt „false, defăimătoare, calomnioase și provocatoare” și a cerut retragerea lor, în caz contrar inițiindu-se acțiuni în justiție.

Potrivit Mirror, Hunter Biden a criticat și implicarea lui Donald Trump în legăturile sale trecute cu Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații de agresiune sexuală. Publicația amintește că Donald Trump nu a negat faptul că l-a cunoscut pe Epstein, însă a afirmat că cei doi s-au certat pentru că miliardarul ar fi încercat să seducă angajați ai clubului său de golf din Florida.

Propaganda rusă a pus tunurile pe Melania Trump și o prezintă ca pe o femeie cu un trecut dubios

Conform jurnaliștilor britanici, echipa juridică a Melaniei Trump a trimis o scrisoare avocaților lui Hunter Biden, în care i se cere acestuia să își retragă declarațiile și să își ceară scuze. În scrisoare se menționează că prima doamnă a SUA a suferit „daune financiare și de reputație semnificative” din cauza afirmațiilor lui Hunter Biden și că acesta „a folosit numele altor persoane în propriul beneficiu timp îndelungat”. Echipa juridică susține că ultimele declarații ale fiului fostului președinte au fost concepute pentru „a atrage atenția asupra sa”.

Hunter Biden a afirmat într-un interviu cu directorul Andrew Callaghan că documentele nepublicate îi vor „dăuna” președintelui Trump și că Jeffrey Epstein i-ar fi prezentat-o pe Melania Trump, menționând că „legăturile sunt atât de largi și profunde”.

Melania Trump îl acuză pe fiul lui Biden că și-a bazat afirmațiile pe conținutul unei biografii critice a președintelui Donald Trump, scrisă de jurnalistul Michael Wolff. Biografia respectivă a fost ulterior retrasă de la publicare, iar echipa juridică a Melaniei Trump a calificat articolul ca fiind „fals și defăimător”.

Scrisoarea echipei juridice subliniază faptul că neîndeplinirea cerințelor privind retragerea declarațiilor și prezentarea scuzelor îi va expune pe Hunter Biden și pe reprezentanții săi legali la acțiuni judiciare complexe, cu cererea de despăgubiri în valoare de un miliard de dolari. Aceasta reflectă seriozitatea cu care Prima Doamnă a SUA tratează afirmațiile publice care îi afectează imaginea și reputația.

Conflictul legal dintre Melania Trump și Hunter Biden a atras atenția presei internaționale, fiind reflectat ca un nou episod în tensiunile publice dintre membrii familiilor fostului și actualului președinte american. Declarațiile și acțiunile judiciare anunțate de Prima Doamnă vor continua să fie urmărite îndeaproape, în special având în vedere sumele uriașe implicate și impactul potențial asupra imaginii publice a ambelor părți.

Întâlnirea Trump – Putin, plasată strategic într-un loc cu istorie tensionată. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor la baza militară Elmendorf - Richardson