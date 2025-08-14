Istoria Bazei Comune Elmendorf - Richardson din apropiere de Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, a început în 1940-1941. Inițial, această bază a jucat un rol crucial în operațiunile militare americane împotriva Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Însă activitatea sa a atins apogeul abia după 1945, când tensiunile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite au crescut.



Până în 1957, aproximativ 200 de avioane de luptă erau staționate la baza Elmendorf - Richardson și la o altă bază din Alaska. De asemenea, în regiune sunt instalate mai multe radare.





În deceniile care au urmat, prezența militară în Alaska a scăzut treptat, parțial pentru a redistribui resurse către războiul din Vietnam. Însă această bază militară își păstrează o importanță strategică majoră, în special în contextul interesului tot mai mare pentru Arctica.

Manevra lui Putin pentru întâlnirea cu Donald Trump din Alaska, demascată de premierul Poloniei. Ce subiect vrea liderul de la Kremlin să includă în negocieri

Este vorba de o bază imensă cu peste 800 de clădiri, două piste de aterizare și aproximativ 6.000 de militari în total, potrivit informațiilor furnizate de site-ul forțelor aeriene americane din Pacific.





Dincolo de avantajul logistic evident al organizării întâlnirii dintre cei doi președinți pe un loc atât de închis și ultrasecurizat, alegerea acestei baze militare are și un caracter simbolic, potrivit lui George Beebe, fost specialist în Rusia al CIA și expert în cadrul Quincy Institute for Responsible Statecraft, citat de Agerpres.



"Ceea ce face (Donald Trump) este să spună că acesta nu este Războiul Rece. Nu repetăm toate acele summituri din timpul Războiului Rece care au avut loc în țări neutre, în Austria, Elveția și Finlanda. Intrăm într-o nouă eră", argumentează expertul american.



Totuși, președintele american, intenționat sau nu, a făcut miercuri o referire la perioada sovietică.



Indignat de comentariile critice din presă la adresa întâlnirii sale de vineri cu șeful statului rus, președintele Donald Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social: "Chiar dacă aș obține Moscova și Leningradul pe nimic într-un acord cu Rusia, presa mincinoasă ar spune că am făcut o afacere proastă".



Leningrad, numele dat de autoritățile sovietice fostei capitale imperiale ruse, a redevenit Sankt Petersburg în 1991, cu puțin timp înainte de dizolvarea oficială a URSS.

Donald Trump propune o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski „aproape imediat” după summitul din Alaska