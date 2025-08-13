„Am auzit în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în negocierile despre viitorul Ucrainei”, a afirmat Donald Tusk. În opinia sa, acest aspect face necesară consolidarea unui grup unit și puternic de state, atât în relația cu Rusia, cât și în parteneriatul cu aliați precum Statele Unite ale Americii.

Poziția Poloniei în cadrul retragerii trupelor americane

Viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a susținut într-un interviu recent că Polonia se așteaptă să fie ultima țară din Europa de unde Statele Unite să își retragă trupele. Acest lucru vine în contextul în care administrația Trump examinează posibilitatea reducerii prezenței militare americane pe întreg continentul european.

Rusia consideră discuțiile dintre liderii europeni și Donald Trump neimportante

„Toate discuțiile pe care le avem cu americanii indică faptul că Polonia este ultima țară din care americanii ar dori să își retragă” trupele, a subliniat oficialul într-un interviu acordat agenției Reuters.

Argumentele strategice pentru menținerea prezenței militare americane în Polonia

Pawel Zalewski consideră că menținerea trupelor americane pe flancul estic al NATO, în Polonia, are o justificare strategică clară: acest sprijin reprezintă un element de descurajare a Rusiei, în special după invazia acesteia în Ucraina.

Reducerea bugetului Pentagonului este un factor care ar putea determina diminuarea forțelor militare americane din Europa, eliberând astfel resurse care ar putea fi realocate către regiunea Indo-Pacific. Oficialii administrației Trump consideră regiunea Indo-Pacific drept una cu o importanță strategică sporită pentru interesele Statelor Unite.

În prezent, aproximativ 100.000 de soldați americani sunt dislocați în Europa, iar orice modificare a acestui număr va avea implicații la nivel regional și global.

Donald Tusk a subliniat că în fața acestor evoluții este „atât de important să construim un grup puternic și unit de state”, pentru a aborda cu fermitate atât relația cu Rusia, cât și colaborarea cu aliații occidentali, în special cu SUA.

