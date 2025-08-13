Cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană au fost observate în imediata apropiere a reședinței, conform Radio Liberty, care citează imagini din satelit și surse deschise. Majoritatea acestor sisteme sunt Pantsir-S1, un complex format din rachete și tunuri antiaeriene, special conceput pentru a contracara avioane, elicoptere, drone și rachete de croazieră.

Amplasarea și funcționalitatea sistemelor Pantsir

Sistemele Pantsir-S1 au fost instalate în jurul reședinței încă din ianuarie 2023, iar o a doua serie de instalări a fost raportată în luna iulie a anului precedent. Aceste echipamente sunt montate pe turnuri special construite, care par a avea rolul de a spori protecția împotriva dronelor.

Fiica uitată a lui Putin este foc și pară pe liderul de la Kremlin: ”A luat milioane de vieți, mi-a ruinat viața”

Importanța strategică a reședinței din Valdai

Potrivit Radio Liberty, citat de Defense Romania, concentrarea acestor sisteme de apărare aeriană în zona Valdai constituie aproximativ o cincime din totalul instalărilor din Moscova și împrejurimi, evidențiind astfel valoarea strategică pe care Kremlinul o acordă acestei locații.

„Reședința lui Putin din Valdai, unde (fosta gimnastă și presupusa amantă a șefului Kremlinului - n.r.) Alina Kabaeva își petrece adesea timpul cu fiii ei, a fost deja înconjurată de 12 poziții de apărare aeriană, în mare parte Pantsir-uri pe turnuri”, a scris Radio Liberty pe Telegram, atașând chiar și un link către o hartă a sistemelor desfășurate.

Informații suplimentare despre reședința lui Putin și complexul pentru Alina Kabaeva

Deși autoritățile ruse nu menționează oficial reședința de vară din Parcul Valdai, există informații și imagini făcute publice anterior. De exemplu, în 2023, site-ul rusesc de investigații Projekt a raportat construirea unei case speciale pentru Alina Kabaeva, fostă gimnastă și presupusă amantă a președintelui rus. Această construcție are o suprafață de 1.200 de metri pătrați și este legată printr-o linie feroviară privată.

4 scenarii pentru viitoarea hartă a Ucrainei, dacă Trump și Putin cad la înțelegere. Rușii s-ar putea apropia periculos de noi