Presupusa fiică a președintelui rus Vladimir Putin, în vârstă de 22 de ani, a publicat mesaje cu tentă personală și politică, în care pare să condamne războiul din Ucraina și să transmită critici voilate la adresa liderului de la Kremlin.

Într-una dintre postările sale, Rozova a scris: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a distrus-o pe a mea”. Deși nu l-a menționat direct pe Vladimir Putin, contextul și legăturile sale presupuse cu acesta au făcut ca mesajul să fie interpretat ca o referire directă la președintele rus. Conform unor informații prezentate de Gazeta Express, Luiza ar fi rezultatul unei relații dintre Putin și fosta muziciană Svetlana Krivonogik.

O altă postare pe același canal de Telegram, intitulat „The Art of Louise”, conținea un selfie însoțit de mesajul: „E eliberator să pot arăta din nou lumii chipul meu. Îmi amintește cine sunt și cine mi-a ruinat viața”. Publicația germană Bild, care are acces la acest canal, a preluat integral declarațiile tinerei.

Până în 2022, înainte de invadarea Ucrainei, Luiza obișnuia să publice imagini din vacanțe exotice, petreceri private și evenimente cu DJ, însă după izbucnirea războiului și-a redus prezența online. În prezent, locuiește la Paris, este activă în domeniul artei și adoptă o poziție publică împotriva conflictului.

Născută în 2003, la Sankt Petersburg, Luiza a fost identificată de jurnaliștii de investigație ai grupului Proekt drept fiica lui Putin și a Svetlanei Krivonogik. Ancheta publicată în 2020 menționa inclusiv faptul că pe certificatul de naștere al tinerei apare patronimicul „Vladimirovna”, indiciu considerat relevant în stabilirea legăturii de familie.

În iunie 2024, Luiza a absolvit școala de management cultural ICART din Paris. Lucrează în prezent la două galerii de artă – L Galerie, situată în cartierul Belleville, și Escape Albatros din Montreux, care organizează expoziții cu mesaj anti-război. În cadrul acestora, se ocupă de curatoriere și de realizarea de materiale audiovizuale.

Vladimir Putin i-a dat „Ordinul lui Lenin” emisarului lui Donald Trump

Activitatea ei nu a fost lipsită de controverse. Artista rusă în exil Nastya Rodionova a anunțat public că nu va mai colabora cu instituțiile în care activează Luiza. Într-o postare pe Facebook, Rodionova a explicat: „Cred în principiul prezumției de nevinovăție conform căruia copiii nu sunt responsabili pentru crimele părinților lor. Totuși, într-o perioadă de război, este inacceptabil ca cineva dintr-o familie care beneficiază de pe urma regimului să reprezinte opusul.”

Replica Luizei a venit tot în mediul online: „Chiar sunt eu responsabilă pentru acțiunile unei familii care nici măcar nu mă aude?” Potrivit Bild, tânăra ar fi început să folosească numele Elizaveta Rudova, încercând astfel să se distanțeze de trecut și de numele asociat cu Putin. Alegerea ar putea fi inspirată de Oleg Rudov, un apropiat al liderului rus, decedat între timp.

Mama sa, Svetlana Krivonogik, a avut o ascensiune spectaculoasă, de la o fostă menajeră la una dintre cele mai bogate femei din Rusia. Ea deține afaceri evaluate la zeci de milioane de euro, proprietăți de lux, iahturi și chiar stațiuni de schi, precum și acțiuni la Banca Rossiya, conform relatărilor publicate de Meduza. În 2023, autoritățile britanice au inclus-o pe lista sancțiunilor.

Svetlana nu a confirmat niciodată public că Vladimir Putin ar fi tatăl Luizei, iar aceasta din urmă a evitat, de asemenea, să facă afirmații directe în acest sens. Totuși, într-un interviu pentru ediția rusă a revistei GQ, a declarat că „probabil seamănă” cu o versiune mai tânără a liderului de la Kremlin. În prezent, Krivonogik ar locui într-un apartament de peste 400 de metri pătrați, situat într-o zonă exclusivistă din Sankt Petersburg.

J.D. Vance:”Întâlnirea dintre Trump și Putin, un moment important. Președintele SUA are ocazia să pună capăt războiului”