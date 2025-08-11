”Întâlnirea asta este o dezvoltare majoră pentru diplomația americană. Acest război durează deja de peste trei ani, cu un milion de soldați ruși și ucraineni, iar după cum spune președintele, cifrele sunt, probabil, mult mai mari. Nu a existat niciun program substanțial.

Una dintre cele mai importante dificultăți este că Vladimir Putin a spus că nu se va așeza niciodată la masă cu Zelenski, conducătorul Ucrainei, iar acum, practic, președintele trebuie să schimbe asta.

Suntem într-un punct în care încercăm să ne dăm seama, sincer, cum să stabilim programări și alte lucruri de genul acesta, când cei trei lideri ar putea să se așeze și să discute despre sfârșitul conflictului”, a declarat J.D.Vance.