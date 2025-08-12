Primul scenariu propus presupune o „înghețare” a frontului actual, acceptând practic ocupația rusă a unor teritorii ucrainene. Astfel, milioane de cetățeni ar rămâne sub administrația Rusiei fără schimbări teritoriale majore.

Al doilea scenariu prevede cedarea completă a regiunii Donbas către Rusia, atât regiunile Donețk, cât și Lugansk în întregime, ceea ce înseamnă o extindere semnificativă a teritoriilor aflate sub controlul Moscovei față de situația din prezent.

În al treilea scenariu, Rusia ar putea solicita Ucrainei să renunțe simultan la întregul Donbas, dar și la regiunile Herson și Zaporojie, o pierdere teritorială drastică pentru Kiev, care ar consolida poziția militară și strategică a Rusiei în sud și est.

Declarația care incendiază Occidentul: Viktor Orban spune că războiul e pierdut și Trump negociază viitorul Europei

Ultima variantă, considerată mai puțin probabilă, implică un schimb de teritorii: Rusia primește Donbasul integral, în timp ce Ucraina și-ar recăpăta controlul deplin asupra regiunii Herson.

Poziția lui Zelenski privind Donbasul

Înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat fără echivoc că nu va accepta retragerea trupelor ucrainene din Donbas ca parte a oricărui acord de pace. El avertizează că cedarea acestor teritorii ar reprezenta pentru Kremlin o platformă lansatoare pentru o viitoare ofensivă împotriva Ucrainei.

Zelenski a mai afirmat că sosirea lui Vladimir Putin în Alaska pentru această întâlnire este privită de Kremlin ca o victorie diplomatică, în condițiile în care președintele rus va avea ocazia să iasă din izolarea internațională.

Concomitent, Ucraina confirmă că forțele rusești au avansat cu aproximativ zece kilometri pe anumite sectoare din estul țării. Zelenski a dat asigurări că aceste unități ruse vor fi distruse în curând.

Trump și Putin, față în față în Alaska: Șeful Pentagonului avertizează despre concesii teritoriale în acordul de pace