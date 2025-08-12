Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit "Patriota", Orban a subliniat că o întrebare care se pune în prezent este dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărțită în blocuri.



Premierul ungar consideră că lumea "nu este prea tolerantă" față de situația din prezent în care SUA și Europa "s-au înrădăcinat singure într-un război în timp ce toate celelalte probleme ale lumii au rămas într-un plan secundar", iar președintele Trump încearcă să schimbe această situație și să rezolve una câte una problemele nesoluționate.



Războiul ruso-ucrainean este important, dar alte chestiuni la fel sau chiar mai importante vor fi discutate de Trump și Putin la summitul din Alaska, potrivit premierului conservator ungar, care a avut luni o convorbire telefonică cu omologul său american, cu care împărtășește aceeași orientare ideologică.

Propagandiștii lui Putin agită spiritele pentru un nou război, înafară de cel Ucraina, și pun totul pe seama europenilor



"Vorbim acum ca și cum ar fi o situație de război fără sfârșit, dar nu este așa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câștigat acest război", a susținut Orban în interviu. "Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaște acest lucru și ce va rezulta din toate acestea", crede șeful guvernului ungar.



El consideră de asemenea că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor, scrie Agerpres.



"Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu", a remarcat Orban, singurul lider european care nu a semnat o declarație comună a țărilor UE ce susține poziția Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin, declarație care, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară "ridicolă și patetică".



Liderii europeni au cerut în respectiva declarație ca orice negocieri "semnificative" privind Ucraina să se desfășoare numai după ce Rusia va accepta o "încetare a focului sau o diminuare a ostilităților".



În același text, descris de Viktor Orban drept o încercare de a impune "o serie de condiții pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați", se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri și se subliniază că frontierele "nu pot fi schimbate prin forță", după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.

