Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului, a declarat că în Caucazul de Sud ar putea fi lansată o nouă „operațiune militară specială”. Aceste afirmații au fost făcute în cadrul emisiunii sale de duminică seara, difuzată pe canalul „Rusia-1”, potrivit publicației independente ruse The Moscow Times.

Soloviov a spus că războiul din Ucraina nu se va termina obligatoriu chiar dacă Vladimir Putin și Donald Trump vor ajunge la un acord de pace în cadrul negocierilor ce urmează să aibă loc în Alaska, pe 15 august. El a atras atenția asupra posibilității ca în regiunea Mării Caspice să fie instalate baze NATO, considerând acest lucru o „problemă foarte mare”. Deși nu l-a nominalizat explicit pe Azerbaidjan, aluziile au fost clare.

„Acest lucru este într-atât de periculos încât, dacă îl privim dintr-o perspectivă geopolitică, ar putea duce la niște consecințe dramatice, iar cea de față să nu fie singura operațiune militară specială a generației noastre”, a avertizat Soloviov.

„Europenii vor război” – acuzații din partea propagandei ruse

Propagandistul lui Putin a pus responsabilitatea pentru potențiala escaladare a conflictului în Caucazul de Sud pe seama „europeanilor”, susținând că „interesul lor este să aibă un război”.

Tensiuni diplomatice crescânde între Moscova și Baku

Relațiile dintre Moscova și Azerbaidjan au intrat într-un declin sever încă de la începutul anului, după ce un atac al apărării antiaeriene rusești a doborât un avion al Azerbaijan Airlines în apropiere de Groznîi. Autoritățile azere au prezentat dovezi clare despre cauzele prăbușirii, însă Vladimir Putin a refuzat să își ceară scuze public pentru incidentul care s-a soldat cu moartea a 38 de persoane.

La sfârșitul lunii iunie, tensiunile au crescut și mai mult, după ce mai mulți membri ai diasporei azere au fost arestați într-un raid al poliției la Ekaterinburg, sub acuzația de crimă. Doi dintre ei, frații Ziyaddin și Huseyn Safarov, au murit în timpul reținerii. Baku susține că aceștia au fost victimele unor bătăi severe, iar concluziile autopsiilor au confirmat această variantă.

Poziția lui Ilham Aliyev față de conflictul din Ucraina

În luna iulie, președintele azer Ilham Aliyev a făcut un apel către Ucraina „să nu accepte ocupația”. Potrivit publicației pro-guvernamentale azere Caliber, în august, Baku a început să ia în calcul posibilitatea furnizării de arme către Kiev.

Sursele apropiate puterii de la Baku susțin că această decizie ar putea fi o reacție la atacurile rusești asupra instalațiilor companiei de stat de petrol și gaze SOCAR din regiunea Odesa.

Atacuri rusești asupra instalațiilor SOCAR

În noaptea de 7 spre 8 august, trupele ruse au lansat cinci drone kamikaze de tip Shahed asupra unui depozit de petrol al SOCAR din regiunea Odesa. Atacul a provocat un incendiu, a deteriorat o conductă de motorină și a rănit grav patru angajați ai companiei.

În noaptea precedentă, pe 6 august, a fost atacată stația de compresoare Orlovka, situată în satul Novoselskoye, aproape de granița dunăreană cu România. Această stație este esențială, deoarece prin ea gazul azer este furnizat Ucrainei prin conducta de gaze transbalcanică.

