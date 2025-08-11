„Este jenant să mă aflu aici (pentru a vorbi despre acest subiect) odată ce mă voi vedea cu (președintele rus Vladimir) Putin. Mă duc în Rusia vineri”, a afirmat Trump, păstrându-și un ton serios. Afirmația a surprins pe toată lumea, mai ales că întâlnirea programată pentru vineri nu va avea loc în Rusia, ci în Alaska, cel de-al 49-lea stat al Statelor Unite. Acesta este separat de Districtul Autonom rus Ciukotka doar de Strâmtoarea Bering, însă aparține clar Americii.

Trump: “I’m going to Russia on Friday to meet with Putin.”



Where? pic.twitter.com/3Twxu2oUES — WarTranslated (@wartranslated) August 11, 2025

Gafa nu s-a oprit aici. Trump a adus în discuție și o posibilă soluție pentru încheierea războiului început în Ucraina în 2022, evocând ideea ca această țară să cedeze teritorii Rusiei pentru a pune capăt conflictului. Declarația a amplificat reacțiile critice, fiind interpretată ca o poziționare favorabilă intereselor Moscovei.

Confuzia legată de Alaska a reaprins și discuțiile despre istoria acestei regiuni. Până în secolul al XIX-lea, teritoriul era cunoscut drept „America rusă”. Statele Unite au achiziționat Alaska de la Moscova în anul 1887, pentru suma de șapte milioane de dolari, marcând astfel sfârșitul controlului rus asupra zonei.

Trump scoate Garda Națională pe străzile din Washington. ”Capitala noastră a fost invadată de bande violente și criminali însetați de sânge”