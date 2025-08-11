'Desfășor Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington D.C.', le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, în prezența mai multor oficiali ai administrației, între care secretarul apărării Pete Hegseth și procurorul general Pam Bondi.



„Capitala noastră a fost invadată de bande violente și criminali însetați de sânge”, a mai spus el.



Primarul democrat al capitalei Washington, Muriel Bowser, a respins afirmațiile lui Trump, spunând că orașul 'nu se confruntă cu o creștere a criminalității' și a subliniat că infracțiunile violente au atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii peste 30 de ani.

Donald Trump a menționat un posibil "schimb de teritorii" în cadrul unui viitor acord dintre Rusia și Ucraina



Infracțiunile violente în Washington au scăzut cu 26% în primele șapte luni ale anului 2025, după o scădere de 35% în 2024, iar criminalitatea în general a scăzut cu 7%, potrivit departamentului de poliție din capitala SUA.



Violența armată rămâne însă o problemă. În 2023, Washingtonul a avut a treia cea mai mare rată de omucideri cu arme de foc în rândul orașelor americane cu o populație de peste 500.000 de locuitori, potrivit organizației Everytown for Gun Safety, care militează pentru legi mai stricte privind armele de foc, scrie Agerpres.



Desfășurarea trupelor Gărzii Naționale este o tactică pe care președintele republican a folosit-o la Los Angeles, unde a trimis 5.000 de militari în iunie ca răspuns la protestele împotriva arestărilor în rândul imigraților de către poliția federală pentru imigrație (ICE). Oficiali federali și locali au obiectat la decizia lui Trump, considerând-o inutilă și inflamatorie.

J.D. Vance:”Întâlnirea dintre Trump și Putin, un moment important. Președintele SUA are ocazia să pună capăt războiului”