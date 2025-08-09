'Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine', a declarat el la Casa Albă, adăugând că 'este complicat, nu este chiar ușor'. 'Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani și jumătate (...) vom recupera o parte din el', a adăugat el, fără a da mai multe detalii.



Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că 'mult așteptata întâlnire' cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest).



Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parțial de armata rusă (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), precum și peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunțe la aspirația de aderare la NATO și să-și diminueze capacitățile militare.



Aceste condiții au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile și a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum și garanții de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme și, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfășurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean, desfășurare față de care Rusia se opune categoric, scrie aceeași sursă.