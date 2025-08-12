„Președintele Trump a schimbat deja regulile jocului. El a creat condițiile pentru o posibilă soluționare a păcii, care a fost obiectivul său de la bun început, pe un câmp de luptă foarte dificil. Nu cred că Vladimir Putin ar fi fost de acord cu întâlnirea dacă nu ar fi simțit presiune...”, a declarat Pete Hegseth într-un interviu pentru Fox News.

Posibile schimburi de teritorii

Șeful Pentagonului a subliniat că faza de negocieri ar putea implica cedări teritoriale. „În faza de negociere, pot exista — și probabil vor exista — schimburi de teritorii. Vor exista concesii. Nimeni nu va fi mulțumit. Dar dacă cineva poate face asta, acela este președintele Trump”, a precizat Hegseth.

O întâlnire cu valoare istorică

Pe 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin vor avea o întrevedere în Alaska. Va fi prima vizită a liderului de la Kremlin în Statele Unite din 2015. Hegseth a spus că ar putea fi prezent la discuții dacă programul îi va permite.

Vicepreședintele american J.D. Vance a recunoscut că nici Ucraina, nici Rusia nu vor fi pe deplin satisfăcute de rezultatele unei eventuale înțelegeri mediate de Washington. Cu toate acestea, consideră că procesul merită inițiat. „Negocierile merită efortul”, a spus Vance, adăugând că există șanse să nu aibă efectul scontat.

Întâlnirea Trump–Putin are loc pe fondul speculațiilor din presă privind posibilitatea unui acord între Washington și Moscova pentru oprirea războiului din Ucraina. O astfel de înțelegere ar putea duce la consolidarea controlului Rusiei asupra anumitor teritorii ocupate.

