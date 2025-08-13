„Considerăm consultările solicitate de europeni drept acțiuni neimportante din punct de vedere politic și practic. Verbal, europenii susțin eforturile diplomatice ale Washingtonului și Moscovei de a rezolva criza ucraineană, dar, în realitate, Uniunea Europeană îi sabotează”, a declarat un oficial al Ministerului rus de Externe, Alexei Fadeev, potrivit Le Figaro.

Videoconferință între europeni și Trump

Europenii vor discuta cu Trump în cadrul unei întâlniri virtuale convocate de cancelarul german Friedrich Merz. Trump a confirmat miercuri că va participa și a mai spus că va primi „ideile tuturor” înainte de a se întâlni cu Putin. De asemenea, liderii europeni se vor întâlni separat miercuri, tot într-o întâlnire virtuală.

Întâlnirea Trump-Putin va avea loc vineri în Alaska.