Această declarație precede întâlnirea bilaterală dintre Trump și Putin, care are loc vineri, și este menită să deschidă un posibil dialog tripartit în contextul războiului din Ucraina care durează de mai bine de trei ani.

„Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri - va fi o întâlnire foarte importantă - dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire”, a afirmat președintele american în conversația cu jurnaliștii. Totodată, el a făcut clară condiția ca această a doua rundă de discuții să depindă de succesul primei întâlniri: „Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire.”

Obiectivul unei întâlniri rapide în trei

Trump a detaliat că dorește ca această a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” și să includă, pe lângă Putin și pe el însuși, pe președintele Zelenski, în cazul în care acesta își dorește prezența sa la masa discuțiilor. „Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat și vom avea rapid o a doua întâlnire între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă își doresc ca eu să fiu acolo”, a subliniat șeful de la Casa Albă.

Întâlnirea dintre Trump și Putin este programată să se desfășoare vineri, la baza militară americană din Anchorage, Alaska. Ea face parte din eforturile de a căuta o soluție diplomatică la conflictul în curs dintre Rusia și Ucraina, care a început în urmă cu peste trei ani.

Deși deschis față de dialog, Donald Trump a avertizat și că Rusia „se va confrunta cu consecințe foarte grave” dacă nu va accepta încetarea războiului. „Vor exista consecințe”, a spus Trump fără a intra în detalii, reafirmând presiunea asupra Moscovei de a pune capăt conflictului.

Convorbirea cu Zelenski și liderii europeni

În aceeași zi, Trump a avut un apel telefonic calificat drept „foarte, foarte cordial” cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un dialog ce a inclus și pregătirea summitului din Alaska. „I-aș da un 10” acelei conversații, a mai spus președintele american, în timp ce participa la un eveniment la Kennedy Center din Washington.

Reflectând asupra situației pe teren

Referindu-se la ținta atacurilor Rusiei asupra populației civile din Ucraina, Trump a spus că a discutat deja de mai multe ori această chestiune cu Putin, însă efectele bombardamentelor continuă: „Și apoi mă întorc acasă și văd că o rachetă a lovit un cămin de bătrâni sau un bloc de apartamente, iar oamenii zac morți pe stradă. Atunci mă gândesc că răspunsul este nu”, a declarat el, făcând referire la dificultatea de a convinge Moscova să evite victimele civile.

