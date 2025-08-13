Astăzi este discuția crucială dintre Donald Trump și liderii europeni. De la videoconferință va lipsi însă președintele României. Nicușor Dan nu a fost chemat să participe deși în cadrul summit-ului NATO declarase că însuși Donald Trump i-ar fi făcut invitația. Președintele SUA va elabora strategii cu europenii înaintea summit ului de vineri cu Vladimir Putin din Alaska, unde vor discuta unu la unu.

Nicușor Dan a fost exclus de la întâlnirea în care liderii Europei elaborează ultimele strategii pentru a-l convinge pe liderul de la Casa Albă să fie dur cu președintele Rusiei.



Totul deși, președintele României anunțase public că a fost invitat chiar de către Donald Trump la Casa Albă.





Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 12, 2025

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă” A scris Nicușor Dan pe X.



Potrivit presei, Nicușor va participa la "Coaliția de Voință", care va avea loc ulterior.



Discuția va avea loc în cadrul unei reuniuni virtuale. La videoconferință vor participa președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene.

Eforturile liderilor europeni vin în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri pentru a stabili soarta războiului. Potrivit ultimelor informații, a fost stabilit orașul în care se vor întâlni cei doi, anume Anchorage, care se află în sudul Alaskăi. Cei doi vor sta de vorbă singuri, fără prezența altor oficiali ruși sau americani. Cel mult ar putea fi prezenți doi translatori, doar dacă va fi cu adevărat nevoie de serviciile lor.



O reacție dură vine din partea premierului Ungariei, Viktor Orban, imediat după ce a fost făcut publică întâlnirea dintre cei doi lideri.



„Vorbim acum de parcă ar fi vorba de o situaţie de război fără sfârşit, dar nu este aşa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război. Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care susţine Ucraina, va recunoaşte că acest lucru s-a întâmplat şi ce va rezulta din toate acestea”, a spus Viktor Orban.