Ce tipuri de insecte pot fi găzduite în brad

În crengile unui brad se pot ascunde muște mici, gândaci, păianjeni sau chiar larve de molii – vietăți care se prind cu ușurință de scoarță sau printre ace. De cele mai multe ori, ele rămân invizibile până în momentul în care pomul este instalat în casă, unde căldura le poate „trezi” la viață.

Cum cureți bradul ca să nu introduci insectele în casă

Cea mai rapidă metodă este și cea mai simplă: scuturarea puternică a bradului în aer liber, înainte de a-l aduce în locuință. Mișcările energice vor îndepărta majoritatea insectelor aflate pe crengi.

Totuși, păianjenii sau insectele foarte mici pot rămâne ascunse, motiv pentru care specialiștii recomandă și un pas suplimentar: aspirarea bradului timp de câteva minute, cu aspiratorul setat pe puterea minimă. Procedura este potrivită atât pentru brazii naturali, cât și pentru cei artificiali, și nu afectează structura pomului dacă este făcută cu grijă.

Brazii naturali, cei mai expuși la „musafiri nepoftiți”

Bradul crescut în sol, în mediul natural, va avea întotdeauna un risc mai mare de a găzdui insecte. Frunzele, scoarța și pământul în care se dezvoltă creează un mediu perfect pentru mici vietăți.

Pentru pomii naturali, pe lângă scuturare și aspirare, este utilă și trecerea rapidă cu o perie moale pentru praf, pentru a îndepărta pânze de păianjen sau resturi invizibile cu ochiul liber. Totul se face, însă, cu delicatețe, pentru a nu rupe acele și crengile.