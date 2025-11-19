În magazinele din țară, oferta de brazi naturali este deja vizibilă. Intervalul de preț se mișcă între 38 și 120 lei, în funcție de dimensiune, specie și aspect. Cumpărătorii pot găsi atât variante compacte pentru apartamente, cât și brazi mai înalți, potriviți pentru camere spațioase. Există și brazi naturali în ghiveci, o soluție preferată de iubitorii de verde, deoarece pot fi replantați după sărbători.

Valul de brazi artificiali: de la buget la premium

Pe segmentul artificial, vânzările au început devreme și continuă să urce. Prețurile pornesc de la 35 de lei pentru modelele simple și pot ajunge până la 1.800 de lei pentru variantele înalte, foarte dense, cu ramuri realist texturate și sisteme metalice de susținere. Beneficiile sunt apreciate de familiile ocupate sau cu animale de companie.

Cum alegi bradul natural potrivit: aspect, sănătate, fixare

Selecția unui brad natural începe cu o evaluare atentă a coroanei. Pentru un efect vizual bogat și uniform, caută densitatea ramurilor și o formă echilibrată. Verifică fermitatea acelor: trebuie să fie verzi, elastice și să nu cadă ușor la atingere. Analizează tulpina: o tulpină dreaptă se montează mai stabil în suport și susține mai bine greutatea ornamentelor. Dacă spațiul este limitat sau ai tavane joase, mergi pe variante mai înguste sau conice, care oferă eleganță fără a sufoca încăperea. Pentru ghiveci, asigură-te că rădăcina este bine fixată și că substratul este umed, semn că bradul a fost îngrijit corespunzător.

Ce verifici la brazii artificiali: materiale, sistemul de prindere, proporții

Pentru modelele artificiale, calitatea materialelor determină durabilitatea și aspectul realist. Ramurile trebuie să fie suficient de rezistente pentru a susține decorațiuni grele, iar culorile să fie uniforme, fără luciu plastic evident. Suportul trebuie să fie stabil, ușor de montat și confecționat din metal sau plastic dur, pentru a preveni dezechilibrul. Alege proporții potrivite încăperii: un brad foarte dens arată spectaculos, dar poate încărca vizual spațiile mici; pentru apartamente, variantele slim sunt un compromis reușit între prezență și funcționalitate.

Tendințe de decor pentru Crăciunul 2025: natură, metalice, maximalism

În 2025, decorurile inspirate din natură sunt puternic preferate: motive cu ciuperci, iepurași, veverițe și elemente forestiere care dau un aer de poveste. Accentele metalice au revenit cu stil – bronz, cupru, argint – alături de nuanțe rafinate precum „mocha mousse”, pentru un look sofisticat. Pentru iubitorii de spectaculos, maximalismul festiv devine o alegere curajoasă: globuri supradimensionate, panglici din catifea, texturi bogate și reflexii strălucitoare. Indiferent de direcția aleasă, bradul trebuie să reflecte gusturile tale, pentru ca livingul să devină scena centrală a sărbătorilor.

