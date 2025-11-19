De ce se evită consumul de vin și ulei

Vinul este asociat, în mod simbolic, cu sângele lui Hristos. Din acest motiv, consumul său este limitat în perioadele de post, fiind rezervat anumitor sărbători. În ceea ce privește uleiul, acesta îmbogățește gustul mâncărurilor și le face mai hrănitoare. Prin renunțarea la el, credincioșii își exersează înfrânarea și se desprind de plăcerile materiale.

Vinul și uleiul aduc o anumită desfătare, iar înlăturarea lor în unele zile ajută la menținerea unui post mai aspru și mai profund.

Zilele de dezlegare la ulei și vin în decembrie

4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara

10 decembrie – Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf

13 decembrie – Sfântul Ierarh Dosoftei

17 decembrie – Sfântul Prooroc Daniil

19 decembrie – Sfântul Mucenic Bonifatie, Cuviosul Grichentie, Sfântul Trifon și Cuvioasa Aglaia

Zilele de dezlegare la pește în decembrie

1 decembrie – Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul

3 decembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Mucenic Anastasie, Sfântul Cuvios Nectarie

12 decembrie – Sfântul Spiridon al Trimitundei

14 decembrie – Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filon și Apolonie

Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele mai importante momente din an pentru creștinii ortodocși. Este un timp al curățirii, al liniștirii și al apropierii de Dumnezeu. Deși vine cu multe restricții, binecuvântările și pacea sufletească dobândite la final fac ca întreaga perioadă să fie una plină de lumină.