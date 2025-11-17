Salată de avocado sau guacamole

Avocado, acest fruct de origine sud americană, a căpătat notorietate în ultimii ani și în țara noastră, fiind extrem de apreciat pentru gustul său, dar mai ales pentru benefiiciile extraordinare pe care le oferă sănătății.

Consumul de avocado reduce riscul dezvoltării anumitor tipuri de cancer, protejează ficatul, inima și ovarele. De asemenea, are proprietăți antioxidante, împiedicând deteriorarea celulelor, iar consumul de avocado poate reduce LDL sau colesterolul “rău”, spun cercetătorii.

Avocado poate fi cumpărat din orice supermarket sau piața de legume. Poate fi consumat ca atare sau preparat sub formă de salată. Preparatul se numește guacamole și poate constitui cu succes meniul unei mese de prânz sau cină. Mai mult, este un preparat de post, hrănitor și foarte gustos. Iată rețeta de guacamole.

Ingrediente:

2 fructe mai mici de avocado sau 1 mai mare;

1 lingurită zeamă de lămâie;

1 roșie;

sare si piper după gust;

1 ceapă verde sau 1 uscată, mică (după gust);

ulei de măsline (după gust);

pătrunjel frunze (opțional).

Mod de preparare

Tăiați în jumătate fructele de avocado si înlăturați sâmburii. Apoi, cu ajutorul unei linguri scoateți fructul din coajă. Pisați fructul cu ajutorul unei furculițe. Atenție, fructul trebuie să fie bine copt, dacă este foarte tare la coajă, înseamnă că nu este bine copt. Dacă este așa țineți-l câteva zile la temperatura camerei și el se va coace stând.

După ce ați zdrobit bine avocado amestecați pulpa cu puțin ulei de măsline, cu sare, piper și lămâie. Apoi, adăugați roșia tăiată cubulețe mici, patrunjelul tocat și ceapa, de asemenea, tocată mărunt. Amestecați toată compoziția și ați obținut salată de avocado sau guacamole, cum este cunoscut acest preparat.

Salata de avocado o puteți servi pe pâine, fie moale proaspătă, fie pe pâine prăjită. Gustul este divin și constituie un preparat rapid, sănătos, plin de savoare și în primul rând foarte sănătos.