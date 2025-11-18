„Deja se simte spiritul sărbătorilor!”

Printre luminițe, bradul-scenă și „Satul lui Moș Crăciun”, atmosfera festivă a fost condimentată cu un moment neașteptat. Într-un videoclip postat de Tibi Duțu, basistul trupei Iris, două femei au oferit publicului un „spectacol” paralel: După o altercație verbală, una dintre ele, îmbrăcată într-o geacă albă, a început să își tragă de păr interlocutoarea, declanșând o bătaie chiar în mijlocul mulțimii. Comentariul lui Duțu a fost savuros: „Deja se simte spiritul sărbătorilor! Gospodinele se întrec în toate cele...”.

Martorii au intervenit rapid și au despărțit protagonistele, astfel încât incidentul nu a escaladat.

Atracțiile târgului

În Piața William Shakespeare, „Satul lui Moș Crăciun” atrage atenția cu o căsuță spectaculoasă de aproape șase metri înălțime, luminată festiv și dotată cu un ceas de poveste. Cei mici îl pot vizita pe Moș Crăciun în fiecare seară, între 18:30 și 19:00, când acesta își face intrarea grandioasă în Piața Mihai Viteazul, însoțit de zăpadă artificială – o premieră pentru ediția din 2025.

În Piața Frații Buzești, bradul-scenă găzduiește concerte și spectacole zilnice, iar bradul din Piața Mihai Viteazul, decorat ca un magazin de jucării, a devenit deja unul dintre cele mai fotografiate puncte ale târgului.

Craiova, destinație de Crăciun

Târgul va rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de spectacole, lumini și experiențe festive. Orașul își reconfirmă statutul de una dintre cele mai spectaculoase destinații de Crăciun din România, atrăgând anual zeci de mii de turiști din țară și din străinătate.

