Președintele francez a transmis o scrisoare amplă, în care a evidențiat „atașamentul profund” al Franței față de relațiile istorice cu România. Macron a amintit aniversarea de 145 de ani de relații diplomatice și a subliniat colaborarea militară tot mai strânsă, în special în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră și tuturor concetățenilor dumneavoastră, sincere felicitări.

Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe Parteneriatul Strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.

Securitatea se află în centrul relației noastre. Franța este un aliat de încredere și statornic pentru apărarea flancului estic al NATO și a teritoriului României. Chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Franța și-a exprimat dorința de a participa la acest efort colectiv de securitate și de descurajare și, la cererea dumneavoastră, se află la comanda Forței Multinaționale staționate la Cincu. Exercițiul DUCKU FOU din această toamnă a constituit un moment important, demonstrând capacitatea acestei forțe de a ajunge rapid la „nivelul de brigadă” cu aproape 5.000 de militari desfășurați”, a scris Macron.

„Parteneriatul solid în domeniul apărării dintre cele două țări contribuie la consolidarea autonomiei strategice europene, a bazei industriale și tehnologice de apărare europeană și a pilonului european al NATO. Salut încrederea reafirmată a României și alegerea sa de parteneriat cu industria franceză de apărare, în special în ceea ce privește achiziția de rachete Mistral 3. Această alegere consolidează securitatea noastră colectivă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al NATO. Trebuie să continuăm această dinamică pozitivă prin concretizarea altor proiecte emblematice, inclusiv în cadrul instrumentelor noastre europene.

În contextul revenirii războiului pe continentul nostru și în condițiile în care ne confruntăm cu aceleași provocări în materie de competitivitate a economiilor noastre și de protejare a democrațiilor noastre, trebuie să rămânem uniți într-un spirit european. Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive.

Așteptând să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumneavoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”, a mai menționat Emmanuel Macron.

Armata Române cumpără rachete Mistral 3 de 625 de milioane de euro

Armata Română se dotează cu lansatoare portabile și rachete antiaeriene Mistral după ce a semnat un contract de peste 625 de milioane de euro cu Guvernul francez, printr-un program european de achiziții militre în comun cu alte state. Astfel de sisteme sunt proiectate pentru protecția punctuală a unei zone sau a trupelor în teren și pot doborî orice fel de aeronavă, de la avioane de vânătoare la elicoptere sau drone de diferite dimensiuni.

„Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL”, transmite MApN.

231 de sisteme, aproape 1.000 de rachete

Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

„Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria”, transmite Armata.

Programul de achiziție de sisteme antiaeriene Mistral „este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”, transmite instituția care amintește că o astfel de achiziție a fost aprobată de Parlamentul României încă din iunie 2022.

„Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale”, transmite MApN.