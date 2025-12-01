”1 Decembrie, Ziua Națională, este un moment de reflecție, când cinstim deopotrivă trecutul, identitatea noastră și valorile care ne unesc ca popor.

Trecutul ne reamintește de sacrificiul înaintașilor noștri și de forța idealurilor comune care au făcut posibilă Marea Unire. Lor le datorăm recunoștință fără margini, celor care au avut înțelepciunea și voința de a clădi destinul României moderne.

Abia după ce privim trecutul, ne putem îndrepta atenția spre prezentul pe care îl trăim, dar și spre viitorul pe care îl construim împreună. Avem datoria de a duce mai departe moștenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile și prin solidaritate.

Încrederea pe care o avem în noi, ca popor, în puterea unirii noastre, în inimile noastre, ne arată drumul spre viitor, un viitor în care acționăm cu maturitate și respect față de cetățeni și pentru o Românie modernă și performantă”, a afirmat Abrudean, în mesajul video postat pa pagina sa de socializare.

De asemenea, președintele Senatului i-a îndemnat pe români să facă din moștenirea Marii Uniri ”o resursă vie, care inspiră idealurile unei Românii parte a unei Europe unite, stabile, în pace și securitate”.