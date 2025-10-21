”Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului şi din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile. Reforma pensiilor de serviciu nu e un atac la magistraţi, ci o chestiune de echitate şi respect faţă de toţi românii”, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Liberalul a ținut să precizeze faptul că nu putem să avem dublu standard în funcţie de ce ne convine şi ce nu, lucru care trebuie reţinut.

”Iar cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem. Noi apărăm România care munceşte şi contribuie cinstit”, a mai spus oficialul.

Reacția președintelui Senatului a venit la scurt timp după ce judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei ICCJ privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.