”Coaliţia cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, dar eu nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia. Nu mi-aş dori să ajungem în această situaţie”, a declarat Mircea Abrudean.

Președintele Senatului a precizat că este mai optimist, cunoscând destul de bine istoria coaliţiilor recente şi discuţiile care au mai fost, inclusiv tensiunile aferente.

”Eu cred că se va găsi o formulă care să fie mulţumitoare şi cu care să se vină în Parlament pentru angajarea răspunderii, pe administraţie”, a mai spus Abrudean.