​De la primirea apelului duminică seară, zeci de salvamontiști au căutat continuu, iar lor s-au alăturat și salvatori montani voluntari și jandarmi montani.

Astăzi este a 4-a zi de căutări, iar echipele au beneficiat și de suportul unui elicopter SMURD care a survolat zona, precum și de prezența unei echipe canine de căutare. Echipele aflate pe teren au folosit tehnologia disponibilă, zona fiind rificată cu dispozitivul RECCO, dar și cu drona dotată cu cameră de termoviziune.

"Eforturile sunt îngreunate de condițiile meteorologice, caracteristicile zonei și riscul ridicat de producere a unei avalanșe. Echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari și zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă.

​În ciuda acestor provocări, toate eforturile umane și tehnice sunt depuse pentru găsirea cât mai rapidă a persoanei dispărute. Vă rugăm să evitați deplasările în zonele montane marcate ca fiind riscante", au mai transmis salvatorii, în mesajul postat În mediul online.