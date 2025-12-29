Potrivit primelor date din anchetă, tragedia a ieșit la iveală după ce o tânără de 23 de ani s-a prezentat la un spital din Toulouse, Franța, având trupul neînsuflețit al unui nou-născut ascuns într-un rucsac.

Deși femeia a susținut inițial că rucsacul i-a fost încredințat de o prietenă fără ca ea să-i cunoască conținutul, anchetatorii înclină să creadă că tânăra este, în realitate, mama copilului. Ipoteza principală este că aceasta ar fi născut singură, la domiciliu, fără nicio asistență medicală.

Declarațiile contradictorii ale tinerei, care a afirmat că a mers la spital imediat ce a descoperit conținutul macabru al bagajului pentru a „scăpa de el”, sunt acum verificate de autorități. În ciuda negării oricărei implicări în decesul bebelușului, medicii suspectează că pruncul a murit cu doar câteva ore înainte ca femeia să ajungă la unitatea medicală.

Poliția franceză a demarat o anchetă complexă și a dispus efectuarea unei autopsii, programată pentru marți, pentru a stabili cu exactitate cauza morții.

Deși nu este exclusă implicarea unei a treia persoane în procesul nașterii sau în tăinuirea cadavrului, până în prezent nu au fost găsite dovezi clare în acest sens. Cazul rămâne sub supravegherea strictă a autorităților, urmând să se determine dacă este vorba despre un infanticid sau despre o serie de complicații fatale survenite în timpul unei nașteri neasistate.