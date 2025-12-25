„Darurile cele mai de preț pe care le oferim lui Hristos sunt credința dreaptă, faptele bune, rugăciunea stăruitoare și viața curată dobândită prin pocăință, prin post și prin cultivarea virtuților, a bunătății sufletului”, a spus Patriarhul Daniel în fața credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie de Crăciun.

Semnificația darurilor Magilor: aur, tămâie și smirnă

Patriarhul a reamintit sensul profund al darurilor aduse Pruncului Iisus de Cei Trei Magi de la Răsărit.

„Aceasta este ordinea: aur, tămâie și smirnă. În cântările noastre, pentru rimă, se spune ‘Aur, smirnă și tămâie’, dar ordinea corectă este cea din Evanghelie. Aur, tămâie și smirnă, pentru că este împărat veșnic, este Dumnezeu și mare preot și va trece prin moarte, dar va birui moartea prin Înviere”, a explicat Patriarhul.

El a citat și cuvintele Fericitului Augustin: „Din pântecele mamei sale, Hristos conduce galaxiile Universului”, subliniind că Pruncul născut în iesle este „Dumnezeu cel veșnic, Creatorul Cerului și al Pământului”.

„Numai prin smerenie putem dobândi mântuirea”

Patriarhul Daniel a vorbit și despre smerenia lui Hristos, arătată în Evanghelii ca model pentru oameni.

„Hristos se smerește până la moarte pentru a vindeca pe oameni de păcatul neascultării, de păcatul mândriei și al autosuficienței. Iubirea adevărată este iubirea milostivă, nu iubirea posesivă și orgolioasă”, a spus acesta.

Ce daruri putem aduce noi lui Hristos

Patriarhul a subliniat că nu doar darurile materiale sunt importante, ci mai ales cele spirituale, accesibile oricui.

„Și omul sărac, nu numai cel bogat, poate oferi daruri lui Hristos. În loc de aur, oferim credință dreaptă și fapte bune. În loc de tămâie, oferim rugăciune statornică și fierbinte. Iar în loc de smirnă, viață curată, dobândită prin pocăință și cultivarea virtuților”, a transmis Preafericitul Părinte.

El a explicat și simbolismul tămâiei: „Dacă tămâia nu este arsă pe cărbune încins, ea nu miroase și nu se înalță spre cer. Așa este și rugăciunea: trebuie să fie fierbinte și stăruitoare”.

Biserica – „Casa tuturor credincioșilor”

Patriarhul Daniel a vorbit și despre frumusețea lăcașurilor de cult:

„Bisericile noastre sunt împodobite cu pictură frumoasă, cu icoane și vase sfinte, pentru că oferim lui Dumnezeu ce este mai frumos. Biserica este casa tuturor creștinilor – bogați, săraci, vârstnici, tineri și copii”.

Urări pentru cei care poartă numele de Cristian și Cristina

La final, Patriarhul a transmis un mesaj special pentru cei care își serbează onomastica:

„Tuturor celor care poartă numele de Cristian, Cristina, Cristinel… le dorim ani mulți cu sănătate și bucurie”.

Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată împreună cu Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul și Preasfințitul Timotei Prahoveanul, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Pe 25 decembrie, creștinii ortodocși, romano-catolici, greco-catolici și protestanți sărbătoresc Nașterea Domnului, primul praznic împărătesc cu dată fixă din calendarul creștin.