În realitate, aceste reclame redirecționează către site-uri clonă, create pentru a colecta date personale și financiare de la victime. Directoratul Național de Securitate Cibernetică reamintește că astfel de campanii sunt metode de fraudă online, construite pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.

Recomandări de securitate cibernetică:

Fiți vigilenți la anunțurile care promit profituri garantate sau câștiguri rapide.

– Verificați întotdeauna autenticitatea ofertelor direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

– Nu completați formulare online care solicită date financiare sau personale pe pagini necunoscute.

– Evitați să dați click pe linkuri din reclame sponsorizate suspecte sau mesaje private nesolicitate.

– Raportați imediat astfel de pagini false către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin formularul online: https://pnrisc.dnsc.ro/

Manipulări video cu vedete și oficiali români

În ultimele luni, mai multe personalități publice din România au fost victime ale unor clipuri video trucate (deepfake), folosite pentru a promova platforme de investiții false care promiteau câștiguri garantate și rapide.

Andreea Esca

Imaginea și vocea vedetei ProTV au fost folosite într-un clip fals care promova o schemă de investiții cu profituri lunare garantate.

Esca nu are nicio legătură cu aceste platforme și nu a susținut vreodată astfel de inițiative.

Mugur Isărescu

Guvernatorul BNR a fost implicat fraudulos într-un videoclip care pretindea că Banca Națională sprijină o platformă de investiții numită „BT Invest”.

În realitate, BNR nu are nicio legătură cu aceste inițiative, iar imaginea lui Isărescu a fost folosită fără consimțământ.

Marcel Ciolacu