În realitate, aceste reclame redirecționează către site-uri clonă, create pentru a colecta date personale și financiare de la victime. Directoratul Național de Securitate Cibernetică reamintește că astfel de campanii sunt metode de fraudă online, construite pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.
Recomandări de securitate cibernetică:
Fiți vigilenți la anunțurile care promit profituri garantate sau câștiguri rapide.
– Verificați întotdeauna autenticitatea ofertelor direct pe site-urile oficiale ale instituțiilor.
– Nu completați formulare online care solicită date financiare sau personale pe pagini necunoscute.
– Evitați să dați click pe linkuri din reclame sponsorizate suspecte sau mesaje private nesolicitate.
– Raportați imediat astfel de pagini false către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin formularul online: https://pnrisc.dnsc.ro/
Manipulări video cu vedete și oficiali români
În ultimele luni, mai multe personalități publice din România au fost victime ale unor clipuri video trucate (deepfake), folosite pentru a promova platforme de investiții false care promiteau câștiguri garantate și rapide.
Andreea Esca
-
Imaginea și vocea vedetei ProTV au fost folosite într-un clip fals care promova o schemă de investiții cu profituri lunare garantate.
Esca nu are nicio legătură cu aceste platforme și nu a susținut vreodată astfel de inițiative.
Mugur Isărescu
Guvernatorul BNR a fost implicat fraudulos într-un videoclip care pretindea că Banca Națională sprijină o platformă de investiții numită „BT Invest”.
În realitate, BNR nu are nicio legătură cu aceste inițiative, iar imaginea lui Isărescu a fost folosită fără consimțământ.
Marcel Ciolacu
Premierul României a fost prezentat într-un clip deepfake în care „recomanda” o investiție în acțiuni Enel, cu promisiunea unor plăți lunare de peste 9.000 lei.
Vocea și imaginea sa au fost manipulate digital pentru a crea aparența unei susțineri oficiale.