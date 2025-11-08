Pe internet circulă în prezent mai multe videoclipuri în care artista apare promovând produse pe care, în realitate, nu le-a susținut niciodată. Materialele par autentice, fiind create cu programe de inteligență artificială capabile să imite vocea, mimica și expresiile ei, ceea ce le face greu de deosebit de imagini reale.

Apelul public al artistei către fani

Cântăreața a reacționat prompt, anunțându-și urmăritorii că nu are nicio legătură cu aceste reclame și că a început deja să ia măsuri pentru a le opri. Theo Rose i-a rugat pe fanii săi să nu creadă informațiile promovate prin aceste materiale și să ajute la raportarea paginilor care le distribuie.

„Dacă vedeţi vreodată aceste reclame, vă rog să le raportați. Videoclipurile folosite sunt editate cu ajutorul Al, fără acordul meu. Am luat deja măsuri împotriva acestor pagini, însă continuă să apară altele noi care folosesc aceleaşi materiale. Vă rog să le dați report ori de câte ori le întâlniți. Mulţumesc mult!”, a transmis artista într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Reclame înșelătoare și tehnologii tot mai sofisticate

Fenomenul deepfake, în care imaginea sau vocea unei persoane este reprodusă digital fără consimțământul acesteia, devine o problemă tot mai serioasă pentru artiști și persoane publice. În cazul lui Theo Rose, videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale folosesc elemente vizuale și sonore extrem de convingătoare, reușind să păcălească mulți utilizatori care cred că artista promovează respectivele produse.

Theo Rose și viața dincolo de scenă

Departe de haosul creat online, Theo Rose își trăiește viața de familie alături de partenerul ei, regizorul Anghel Damian. Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc și au sărbătorit în septembrie un an de la căsătorie. Artista este mama unui băiețel adorabil, Sasha Ioan, care le-a adus amândurora o bucurie imensă.

