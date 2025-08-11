Familia acestuia a intrat în posesia unei moșteniri uriașe, estimată la peste 500 de milioane de euro. Polița de asigurare de viață a fost deja încasată, iar părinții lui Baumgartner vor prelua mai multe proprietăți de lux din Austria și Elveția, precum și sume importante aflate în conturile bancare ale sportivului.

Mihaela Rădulescu, partenera de viață a lui Felix, a fost menționată în testament mai degrabă simbolic. Ea a primit câteva obiecte cu valoare emoțională: medaliile lui Baumgartner, un echipament purtat la un eveniment special și un ceas de colecție.

Felix Baumgartner și-a pierdut viața pe 17 iulie după ce s-a prăbușit cu parapanta în apropierea unei piscine. Deși salvatorii au intervenit rapid, nu au mai reușit să-l salveze. O cameră video montată pe echipament ar fi surprins momentul în care motorul parapantei s-a oprit brusc în timpul zborului.

Ancheta ia în calcul un posibil sabotaj, iar firma care a închiriat aparatul este acum verificată.

