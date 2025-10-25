La trei luni după tragicul accident care i-a curmat viața lui Felix Baumgartner, familia fostului sportiv austriac a luat decizia de a scoate la vânzare trei dintre mașinile sale preferate, modele rare și extrem de valoroase.

Cunoscut în întreaga lume pentru salturile sale în gol și recordurile mondiale, Baumgartner avea o pasiune profundă pentru mașini de lux și performanță.

Cele trei vehicule din garajul său – un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R și un Mercedes G500 Brabus – pot fi achiziționate la un preț total de 900.000 de euro sau individual, potrivit publicației Marca.

Un garaj care reflectă adrenalina și eleganța

Cele trei supermașini nu sunt simple vehicule, ci piese de colecție care oglindesc perfect personalitatea lui Felix Baumgartner: curajos, pasionat de viteză și mereu în căutarea limitelor. Toate modelele au fost personalizate după preferințele sale și poartă amprenta stilului său distinct. Două dintre ele, Lamborghini-ul și McLaren-ul, au înscris pe caroserie numărul 63, un simbol al implicării sale în competițiile auto și al participării la celebra cursă de 24 de ore de la Nürburgring.

S-a aflat cine este femeia misterioasă cu care Felix Baumgartner a petrecut cu 4 zile înainte de accidentul care i-a adus moartea

Tragedia care a zguduit lumea sporturilor extreme

Sportivul, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața pe 17 iulie, în stațiunea Porto Sant’Elpidio din Italia, unde se afla în vacanță alături de partenera sa, Mihaela Rădulescu. Felix Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta motorizată pe marginea unei piscine. Moartea sa a lăsat un gol uriaș în comunitatea sporturilor extreme, fiind considerat unul dintre cei mai curajoși exploratori ai limitelor umane.

Lamborghini Huracan Sterrato – supermașina care domină terenurile accidentate

Prima mașină scoasă la vânzare este un Lamborghini Huracan Sterrato, produs în doar 1.499 de exemplare. Modelul, evaluat la 346.395 de euro, se remarcă printr-un finisaj verde mat și un interior elegant din Alcantara. Este un „supercar off-road” echipat cu tracțiune integrală, un motor de 610 cai putere și capacitatea de a accelera de la 0 la 100 km/h în 3,4 secunde. Mașina are o gardă la sol ridicată, arcade evazate și un mod de condus „Rally”, introdus pentru prima dată în seria Huracán, potrivit publicației Marca.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o lună după decesul lui Felix Baumgartner. Ce sentimente o încearcă pe vedetă?

McLaren 620R – bijuteria născută pe circuit

A doua mașină din colecția sportivului este un McLaren 620R, fabricat în 2020 și parcurs doar 8.640 de kilometri. Cu un preț de 351.808 euro, modelul face parte dintr-o serie limitată la doar 225 de exemplare și derivă din mașina de curse McLaren 570S GT4. Sub capotă se află un motor V8 twin-turbo de 3,8 litri, care dezvoltă 620 de cai putere și asigură o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 2,9 secunde. Designul său agresiv, cu un spoiler imens din fibră de carbon și suspensii reglabile, confirmă ADN-ul său de circuit.

Mercedes G500 Brabus – forță pură și rafinament

A treia piesă a colecției este un Mercedes G500 Brabus, scos la vânzare pentru 211.085 de euro. Modelul, modificat de celebrul tuner german, are un motor care dezvoltă 500 de cai putere și trei blocaje diferențiale la 100%, oferind o capacitate remarcabilă de a face față celor mai dificile terenuri. Mașina a fost folosită rar, având doar 21.550 de kilometri la bord.

Ce îi rămâne Mihaelei Rădulescu

Felix Baumgartner își construise viața în jurul riscului și al performanței. Dincolo de pasiunea pentru sporturile extreme, deținea o asigurare de viață impresionantă, estimată la 500 de milioane de euro, menită să acopere pericolele meseriei sale. Cum nu era căsătorit și nu avea copii, moștenirea uriașă va reveni părinților și fratelui său.

Partenera sa, Mihaela Rădulescu, va păstra însă cele mai valoroase amintiri ale sportivului: trofeele, medaliile și costumul de astronaut purtat în misiunile sale istorice, inclusiv în saltul stratosferic care i-a adus renumele mondial. Aceste obiecte rămân mărturii ale unei vieți trăite sub semnul curajului și al pasiunii pentru limite.

Adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner: anchetatorii dezvăluie concluziile finale