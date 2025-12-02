Emisarul special al SUA, însoțit de ginerele lui Trump, au ajuns la Moscova pentru negocieri cruciale privind pacea în Ucraina

Steve Witkoff (palton maro) și ginerele lui Trump, Jared Kushner (stânga) - Profimedia
Steve Witkoff (palton maro) și ginerele lui Trump, Jared Kushner (stânga) - Profimedia

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a ajuns la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, în cel mai recent demers american de a impulsiona negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, participă și el la discuții.

Întâlnirea are loc în contextul în care Putin a transmis că nu vede motive pentru a face concesii, respingând orice perspectivă de progres și condiționând un eventual armistițiu de retragerea Ucrainei din teritoriile neocupate — o cerință inacceptabilă pentru Kiev, scrie Kyiv Independent.

Potrivit presei de stat ruse, Kirill Dmitriev, un negociator economic de rang înalt, l-a întâmpinat pe Witkoff pe aeroportul Internațional Vnukovo, după care cei doi au mers împreună prin centrul Moscovei și au luat prânzul la un restaurant.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 2 decembrie că, dacă discuțiile cu partea rusă vor decurge favorabil, ar putea avea loc o întâlnire cu președintele SUA, subliniind însă că „totul depinde de discuțiile de astăzi”. „Vor să ne raporteze imediat după întâlnirea lor. Cred că următorii pași vor depinde de aceste semnale”, a spus Zelenski, adăugând că este pregătit să se întâlnească cu Trump.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Witkoff îi va prezenta lui Putin cea mai recentă versiune a cadrului de negociere SUA–Ucraina, elaborat în rundele de discuții din Geneva și Florida.