Întâlnirea are loc în contextul în care Putin a transmis că nu vede motive pentru a face concesii, respingând orice perspectivă de progres și condiționând un eventual armistițiu de retragerea Ucrainei din teritoriile neocupate — o cerință inacceptabilă pentru Kiev, scrie Kyiv Independent.

Potrivit presei de stat ruse, Kirill Dmitriev, un negociator economic de rang înalt, l-a întâmpinat pe Witkoff pe aeroportul Internațional Vnukovo, după care cei doi au mers împreună prin centrul Moscovei și au luat prânzul la un restaurant.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 2 decembrie că, dacă discuțiile cu partea rusă vor decurge favorabil, ar putea avea loc o întâlnire cu președintele SUA, subliniind însă că „totul depinde de discuțiile de astăzi”. „Vor să ne raporteze imediat după întâlnirea lor. Cred că următorii pași vor depinde de aceste semnale”, a spus Zelenski, adăugând că este pregătit să se întâlnească cu Trump.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Witkoff îi va prezenta lui Putin cea mai recentă versiune a cadrului de negociere SUA–Ucraina, elaborat în rundele de discuții din Geneva și Florida.