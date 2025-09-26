„Peste noapte, Tigran a plecat la Creator,” a scris Simonyan pe canalul său de Telegram pe 26 septembrie.

Keosayan fusese internat din decembrie, după ani de probleme cardiace. Suferise anterior mai multe infarcte și fusese supus unor intervenții de stentare coronariană. În iulie, Simonyan recunoștea public că starea lui nu se îmbunătățea, scrie Kyiv Independent..

Cariera lui Keosayan a cuprins peste 20 de filme, printre care și controversatul „The Crimean Bridge. Made with Love!” – o producție propagandistică lansată în 2018, care glorifica construcția podului ce leagă Crimeea ocupată de Rusia de teritoriul rus. Filmul a fost criticat pentru deturnarea fondurilor publice, acuzații lansate inclusiv de opozantul Alexei Navalnîi.

Propagandista lui Putin, ironizată pentru o postare despre războinicii TiKTok ai lui Kadîrov

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Keosayan a fost sancționat de Uniunea Europeană, Marea Britanie și Canada pentru propagandă anti-ucraineană. Numele său a fost inclus și pe lista de sancțiuni a autorităților de la Kiev.

Margarita Simonyan, în vârstă de 45 de ani, a anunțat recent că suferă de o boală gravă și urmează tratament oncologic, confirmat public cu doar câteva zile înainte de moartea soțului său