O femeie a murit după ce a fost lovită în plin pe o trecere de pietoni, la Iași – FOTO

Șoferul cicula cu viteza excesivă (sursă: BZI)
Tragedie la Iași. O femeie a fost accidentată mortal pe o trecere pentru pietoni de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Șoferul a ajuns și el la spital.

”La faţa locului poliţiştii au stabilit ca un bărbat, de 20 ani, din comuna Costuleni, judeţul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Chisinaului, ar fi accidentat o femeie, de 41 de ani, din judeţul Iaşi care se afla  pe trecerea de pietoni. În urma impactului femeia a decedat, aspect constatat de echipajul medical sosit la faţa locului”, a transmis IPJ Iaşi.

De asemenea, şoferul a suferit leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Acesta a fost testat alcoolspic, rezultatul fiind negativ.