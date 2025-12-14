”La faţa locului poliţiştii au stabilit ca un bărbat, de 20 ani, din comuna Costuleni, judeţul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Chisinaului, ar fi accidentat o femeie, de 41 de ani, din judeţul Iaşi care se afla pe trecerea de pietoni. În urma impactului femeia a decedat, aspect constatat de echipajul medical sosit la faţa locului”, a transmis IPJ Iaşi.
De asemenea, şoferul a suferit leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Acesta a fost testat alcoolspic, rezultatul fiind negativ.