Securitatea alimentară a țării este în pericol! Semnalul de alarmă vine de la cei care muncesc cu trudă pământul și, la final, oferă hrana pe masa multor români. Unul dintre cele mai mari bazine legumicole din România este la limita dezastrului. Tone de marfă se strică pe sute de hectare pentru că nu au fost recoltate. De ce? Agricultorii nu au niciun sprijin din partea statului în fața importurilor masive și a austerității impuse de guvernul Bolojan. România este țara cu cel mai fertil pământ din Europa, însă în magazine găsim produse pline de pesticide, aduse din străinătate. Un reportaj Realitatea Plus despre situația din Lungulețu, realizat de Cristiana Chițu, Alexandra Nistrorescu și George Lontiș.