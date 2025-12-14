„Cei doi minori ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia ar fi suferit leziuni la nivelul mâinilor”, a transmis, duminică, IPJ Brăila.

Sursa citată a precizat că cei doi copii au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă diversele efecte pirotehnice specifice perioadei sărbătorilor, în special atunci când sunt folosite de minori.