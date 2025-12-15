”Noaptea trecută, în jurul orei 22:50, pompierii au fost solicitaţi să intervină în cazul unui incendiu produs la un apartament din municipiul Târgovişte, pe strada Aleea Coconilor. La faţa locului au acţionat pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţii şi salvări de la înălţime şi un echipaj SMURD”, anunţă luni dimineaţă ISU Dâmboviţa.



Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi.



În urma evenimentului, un bărbat în vârstă de 50 de ani a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare. Bărbatul a fost găsit conştient, fiind asistata medical la faţa locului de echipajul SMURD şi ulterior transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.



Pe durata intervenţiei, 11 persoane s-au autoevacuat din imobil.