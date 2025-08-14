În fiecare an, pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. De fapt, este o comemorare a trecerii la cele veșnice a Maicii Domnului, însă creștinii consideră că acesta este un motiv de bucurie.

Este una dintre cele mai importante sărbători de peste an și înainte cu două săptămâni, creștinii țin post, cunoscut ca Postul Sfintei Marii sau Postul Adormirii Maicii Domnului.

Legenda spune că Maica Domnului a mai trăit 11 ani după Înălțarea la cer a Fiului său. Apoi, ea a fost înștiințată de un înger că se va muta în casa Domnului, iar ea le spunea celor apropiați să nu facă din mutarea ei pricină de doliu, ci să se umple de bucurie. Astfel, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului nu trebuie să fie o sărbătoare de doliu, ci una a bucuriei. Mai ales pentru că creștinii consideră că mutarea la casa Domnului este echivalentul vieții veșnice.

Tradiții și obiceiuri de Sărbătoara Adormirii Maicii Domnului

Ca și în alte mari sărbători crșetine, nici de Adormirea Maicii Domnului nu se lucrează, nu se coase, nu se spala haine. Potrivit traditii-superstitii.ro, această sărbătoare se ține pentru sănătate, dar și pentru căsătorie, vindecare, ocrotire.

În unele sate se face o masă comună în curtea bisericii, la care paticipă atât sătenii, cât și invitați din alte sate.

Un alt obicei se referă la împărțirea de struguri sau prune din noua recoltă, dar și alte bucate, care se oferă „pentru sufletul morților”. Toate bucatele ce urmează a fi împărțite sunt, întâi, sfințite la biserică.

Dar sărăbătoare abundă și în superstiții și vechi credințe populare. Astfel, se crede că dacă înfloresc trandafirii pe la Sfânta Maria însemană că va fi o toamnă lungă și mai blândă.

O altă veche credință populară interzice aprinderea focului cu două zile înainte de sărbătoare. Cei care nu respectă această credință riscă să fie loviți de boli sau de foc.

Vechi credințe legate de Sfânta Maria

De Sfântă Mărie Mare nu se merge a scaldă în apele râurilor. Se crede că sunt „spurcate de cerbi”, mai arată aceeași sursă. De asemenea, nu se mai dormea pe prispă de la această dată.

Sfânta Maria est considerată ocrotitoarea marinarilor.

Se mai spune că la Sfânta Maria se adună ultimele plante de leac, care se puneau la icoane pentru a căpăta puteri tămăduitoare.

Tot azi, cei care aveau vii mari tocmeau pândarii pentru viile lor.

Femeile care merg la biserică, tot azi tămâiază mormintele celor trecuți la cele veșnice, iar ciobanii îşi coboară turmele de oi de pe munte, semn că anotimpul călduros este pe sfârşite.

Tot azi, tradiția spune că bărbații schimbă pălăria cu căciula.

Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, arată Historia. Dar, mai arată sursa, mărturii despre existenţa ei nu există decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului a început să se dezvolte mai mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu.