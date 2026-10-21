Violența în școli, sancționată mai dur după atacul din Bistrița. Ministrul Educației vrea pedepse duble și controale în ghiozdane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 23:40

Ministrul Educației, Valentin-Sorin Costreie, anunță posibile modificări legislative după atacul comis de un elev în Bistrița. Printre măsurile analizate se numără dublarea pedepselor pentru agresori, controale în ghiozdane și suplimentarea consilierilor școlari.

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