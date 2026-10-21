Violența în școli, sancționată mai dur după atacul din Bistrița. Ministrul Educației vrea pedepse duble și controale în ghiozdane

Ministrul Educației, Valentin-Sorin Costreie, anunță posibile modificări legislative după atacul comis de un elev în Bistrița. Printre măsurile analizate se numără dublarea pedepselor pentru agresori, controale în ghiozdane și suplimentarea consilierilor școlari.
Atacul comis de un elev în Bistrița determină Ministerul Educației și Cercetării să ia în calcul modificarea legislației pentru protejarea elevilor și a cadrelor didactice în fața agresiunilor. Noul ministru al Educației, Valentin-Sorin Costreie, a anunțat că printre variantele analizate se numără dublarea pedepselor pentru astfel de fapte, controalele în ghiozdanele elevilor și creșterea numărului de consilieri școlari.
Pedepse duble pentru agresiunile comise în școli
Valentin-Sorin Costreie a explicat că incidentul din Bistrița ridică probleme serioase privind siguranța în unitățile de învățământ. Ministrul a precizat că a discutat inclusiv cu premierul despre acest subiect și că autoritățile vor să consolideze protecția personalului din școli.
„Detaliile sunt cruciale: copil de clasa a 7-a, care a atacat cu premeditare o profesoară și pe un alt coleg mai mic. Ținta nu era acest coleg, ci 'indianul', care e o poreclă. E un băiat, elev în clasa a 6-a, rom. El era ținta finală. Dacă i-a înjunghiat pe aceștia care au apărut, cred că aceasta era dorința sa. (…)
Astfel de lucruri în alte părți ale lumii se întâmplă. Pe noi ne șochează. (…) Am discutat și cu domnul premier, unul dintre subiecte fiind chiar acesta.
Pentru protecția întregului personal din școală vrem să întârim legea.
Concret: în clipa în care se întâmplă pedeapsa să fie dublată. De asemenea, o campanie de mediatizare, să nu se ajungă la așa ceva. Particular, aici, e vorba de un copil, dar sunt cazuri în care unii au peste 14 ani, dar sunt și cazuri de colegi profesori agresați de părinți.
Context agravant se numește, dacă nu mă înșel.
Noi să îi dăm profesorilui un anumit statut, pe modelul doctorului.
Inclusiv controlul la rucsac, ne gândim și analizăm asta”, a spus Valentin-Sorin Costreie, în cadrul unui interviu TV.
Ce s-a întâmplat în școala din Bistrița
Incidentul a avut loc luni dimineață, când adolescentul de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg.
Cele două victime au fost transportate la spital. Elevul de 12 ani a primit îngrijiri medicale și a fost externat.
Profesoara, în vârstă de 28 de ani, a fost operată. Marți, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență au anunțat că aceasta era internată în Secția Chirurgie generală și se afla în stare stabilă.
„Pacienta este conștientă, cooperantă, cu evoluție favorabilă și beneficiază de tratament și supraveghere medicală”, au transmis reprezentanții unității medicale.