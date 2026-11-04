Elevii din România vor putea studia Inteligența Artificială, odată cu admiterea la liceu. Ce rol are noul curs

Elevii de liceu din România vor putea să studieze tainele Inteligenței Artificiale, începând de anul viitor, în cadrul unei noi materii opționale. Noul curs, denumit „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală”, urmărește dezvoltarea competențelor necesare folosirii corecte și responsabile a inteligenței artificiale, pentru ca adolescenții să cunoască inclusiv pericolele asociate utilizării acesteia.
Astfel, programa îi va familiariza cu metodele prin care își pot păstra în siguranță informațiile personale atunci când utilizează aplicații bazate pe IA, dar și cu tehnicile de identificare a știrilor înșelătoare, fotografiilor falsificate și altor materiale realizate cu ajutorul noi tehnologii care a cucerit lumea.
Ce trebuie să știe elevii
Cursul se adresează tuturor celor patru ani de studiu liceal, iar o componentă importantă va fi dedicată securității informațiilor personale, când elevilor li se va explica faptul că datele furnizate platformelor care utilizează inteligența artificială pot rămâne stocate și pot fi întrebuințate ulterior.
În acest context, adolescenții vor fi îndrumați să consulte condițiile de utilizare ale aplicațiilor și să nu ofere informații personale sau confidențiale atunci când nu sunt necesare.
Așadar, programa poate fi parcursă în oricare dintre clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a, cursul fiind conceput pentru o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar.
Cum vor învăța să recunoască dezinformarea și imaginile false
Un alt obiectiv îl reprezintă formarea capacității de analiză critică a informațiilor, în special în contextul răspândirii conținutului manipulator, iar acest curs va explica modul în care inteligența artificială poate fi folosită pentru realizarea sau alterarea textelor, fotografiilor, materialelor audio și înregistrărilor video, inclusiv prin tehnologia deepfake.
Elevii vor fi pregătiți, astfel, să facă diferența între materialele produse cu ajutorul IA, conținutul destinat inducerii în eroare și informațiile confirmate, utilizând surse credibile pentru verificare.
Programa școlară include și riscul discriminării prin inteligență artificială
Noua materie va analiza și situațiile în care sistemele de inteligență artificială pot genera rezultate discriminatorii sau pot accentua prejudecăți existente, astfel de efecte putând apărea în urma unor informații folosite pentru antrenarea sistemelor, dar și a felului în care acestea au fost dezvoltate.
Dar, prin studierea acestor procese, liceenii vor dobândi instrumente pentru recunoașterea eventualelor discriminări și pentru aprecierea corectitudinii, transparenței și responsabilității asociate folosirii inteligenței artificiale. De asemenea, materia mai cuprinde noțiuni despre responsabilitatea civică și respectarea proprietății intelectuale.
Legătura dintre drepturile de autor și lucrările realizate de elevi cu Inteligența Artificială
Mai mult, tot în cadrul acestor cursuri, elevii vor studia și regulile de comportament etic în utilizarea acestor instrumente, precum și necesitatea respectării integrității în activitățile academice și profesionale, deoarece utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de conținut aduce în discuție aspecte privind originalitatea și drepturile de autor.
Acest aspect este valabil inclusiv atunci când tehnologia este folosită la redactarea eseurilor, elaborarea proiectelor sau realizarea creațiilor artistice digitale.