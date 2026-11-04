Elevii din România vor putea studia Inteligența Artificială, odată cu admiterea la liceu. Ce rol are noul curs

Publicat 4 nov. 2026, 16:25 Actualizat 4 nov. 2026, 16:31

Elevii de liceu din România vor putea să studieze tainele Inteligenței Artificiale, începând de anul viitor, în cadrul unei noi materii opționale. Noul curs, denumit „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală”, urmărește dezvoltarea competențelor necesare folosirii corecte și responsabile a inteligenței artificiale, pentru ca adolescenții să cunoască inclusiv pericolele asociate utilizării acesteia.

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