Ministerul Educației a publicat calendarul Evaluării Naționale 2027. Când vor susține elevii de clasa a VIII-a probele scrise

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți forma finală a calendarului pentru Evaluarea Națională 2027, destinată absolvenților clasei a VIII-a, precum și programul simulării examenului din anul școlar 2026–2027.
Evaluarea Națională 2027: Calendarul probelor scrise și afișarea rezultatelor
Proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2027 va avea loc pe 22 iunie, iar cea la Matematică este programată pentru 24 iunie. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 25 iunie.
Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările scrise și vor putea depune contestații. Aceste proceduri vor continua și pe 1 și 2 iulie.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 7 iulie 2027.
Simularea Evaluării Naționale 2027: Probele se desfășoară în martie
Simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este programată în perioada 16–18 martie 2027, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației și Cercetării.
Elevii vor susține probele scrise după următorul program:
16 martie 2027: Limba și literatura română;
17 martie 2027: Matematică;
18 martie 2027: Limba și literatura maternă.
Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie 2027.