Peste 4.600 de candidați au promovat proba de competențe pentru directorii de școli. Mesajul ministrului Educației

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 20:02

Ministrul interimar al Educației Mihai Dimian i-a felicitat marți pe cei 4.615 candidați care au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. În același timp, oficialul i-a încurajat pe cei care nu au trecut testul să continue pregătirea și le-a transmis profesorilor care nu s-au înscris să participe la următoarele sesiuni de concurs.

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