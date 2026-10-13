Peste 4.600 de candidați au promovat proba de competențe pentru directorii de școli. Mesajul ministrului Educației

Ministrul interimar al Educației Mihai Dimian i-a felicitat marți pe cei 4.615 candidați care au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. În același timp, oficialul i-a încurajat pe cei care nu au trecut testul să continue pregătirea și le-a transmis profesorilor care nu s-au înscris să participe la următoarele sesiuni de concurs.
Potrivit datelor Ministerului Educației, rata de promovare a fost de 69,05%, înainte de soluționarea contestațiilor. Din cei 6.684 de candidați prezenți la testare, 2.069 nu au obținut nota necesară pentru a continua concursul. Datele nu includ județul Buzău.
„4.615 candidaţi au promovat proba de evaluare a competenţelor din cadrul concursului pentru directori şi directori adjuncţi, înainte de contestaţii. Potrivit datelor disponibile înainte de contestaţii, fără judeţul Buzău, au participat 6.684 de candidaţi, reprezentând 97,7% dintre cei înscrişi şi validaţi. Rata de promovare a probei a fost de 69,05%”, a scris Mihai Dimian, marți, pe Facebook.
Proba a constat într-un test grilă cu 20 de întrebări, care a urmărit evaluarea raționamentului verbal, numeric și logic. Candidații au avut de analizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli, iar testul a verificat capacitatea de a înțelege informații, de a analiza date și de a rezolva probleme. Pragul de promovare a fost nota 6, fără punct din oficiu, echivalentul a cel puțin 12 răspunsuri corecte din cele 20 de întrebări.
Conform datelor anunțate de Ministerul Educației, 34 de candidați au obținut nota 10. La polul opus, patru candidați au primit nota 1,5, iar alți 17 au obținut nota 2. Cele mai mici rate de promovare au fost înregistrate în județele Călărași și Mehedinți. În schimb, în Cluj, Covasna și Sălaj, peste 80% dintre candidații prezenți au obținut note de trecere.
Mihai Dimian: "Şcolile au nevoie de profesori dispuşi să-şi asume responsabilitatea conducerii lor"
Ministrul interimar al Educației le-a transmis un mesaj și candidaților care nu au atins pragul de promovare, îndemnându-i să continue pregătirea. Totodată, el i-a încurajat pe profesorii care nu s-au înscris să aibă mai multă încredere în competențele lor și să participe la următoarea sesiune.
„Le mulţumesc tuturor colegilor care au participat şi îi felicit pe cei care au promovat! Celor care nu au atins pragul le transmit încurajarea de a continua pregătirea şi de a participa la următoarele sesiuni ale concursului”, a afirmat Mihai Dimian. Titularul de la Educație a subliniat că școlile au nevoie de profesori dispuși să își asume responsabilități de conducere.
„Sper ca şi colegii care nu s-au înscris, dar care, analizând subiectele, constată că ar fi putut promova această probă, să aibă mai multă încredere în propriile competenţe şi să participe la următoarea sesiune de concurs. Şcolile au nevoie de profesori dispuşi să-şi asume responsabilitatea conducerii lor”, a mai transmis ministrul interimar.
Mihai Dimian, despre testele PISA și competențele adulților
Mihai Dimian a amintit și de discuțiile privind rezultatele României la testele PISA, subliniind importanța aplicării cunoștințelor în situații concrete, nu doar a acumulării de informații.
„Pentru a dezvolta aceste competenţe în şcoli, avem nevoie ca şi noi, adulţii, să le valorificăm în propria activitate”, a explicat ministrul.
Acesta a precizat că România va participa pentru prima dată, în 2028, la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților (PIAAC), coordonat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cunoscut și sub denumirea de „PISA pentru adulți”.
„Indiferent de testarea despre care vorbim, mesajul educaţional este comun: cunoştinţele îşi arată valoarea atunci când ştim să le folosim”, a adăugat Mihai Dimian.
Câți candidați au rămas în cursa pentru conducerea școlilor
Proba de evaluare a competențelor a avut loc marți, 13 octombrie. După testare, 4.615 candidați au rămas în concurs pentru aproximativ 7.600 de posturi de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Rezultatele prezentate de Ministerul Educației sunt anterioare soluționării contestațiilor, astfel că numărul candidaților care vor continua concursul poate fi modificat după finalizarea acestei etape.