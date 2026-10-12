Întârziere majoră în educație: Elevii de clasa a IX-a primesc manualele noi abia la sfârșitul lunii noiembrie

Întârzierile din sistemul de învățământ îi lasă pe bobocii de liceu fără materiale didactice noi încă câteva săptămâni. Manualele școlare destinate clasei a IX-a vor ajunge pe băncile elevilor abia spre sfârșitul lunii noiembrie, potrivit declarațiilor făcute de Bogdan Cristescu, șeful Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.
Începutul acestui an școlar i-a prins pe elevii de clasa a IX-a fără materiale didactice noi, din cauza întârzierilor majore în aprobarea bugetului și în finalizarea licitațiilor publice. Totuși, autoritățile din educație vin cu primele termene clare: noile manuale sunt pe cale să ajungă în format digital pe internet, urmând ca variantele tipărite să fie distribuite în școli până la sfârșitul lunii noiembrie.
Directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, Bogdan Cristescu, a oferit detalii despre calendarul exact al livrărilor și despre disciplinele care au trecut de procedurile de achiziție.
63 de loturi aprobate: Calendarul exact pentru comenzi și livrare
În urma licitației organizate de Ministerul Educației, au fost declarate câștigătoare 63 de loturi de manuale. Procedura a intrat deja în faza finală de semnare a acordurilor-cadru cu editurile, ceea ce deblochează accesul la variantele digitale.
Calendarul anunțat de autorități se desfășoară după următorul program:
Până miercuri: Editurile predau variantele digitale, iar acestea sunt încărcate pe platforma
manuale.edu.ro.
Până pe 26 ale lunii: Profesorii au la dispoziție această perioadă pentru a consulta manualele online și pentru a transmite comenzile necesare pentru clasele lor.
Pe 27 ale lunii: Ministerul centralizează toate comenzile din țară și semnează contractele de furnizare cu editurile.
Sfârșitul lunii noiembrie: Editurile au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru tipărire și distribuție, dată la care manualele fizice vor ajunge pe băncile elevilor.
Ce se întâmplă la matematică și care sunt materiile cele mai afectate de contestații
Nu toate disciplinele au parcurs licitația fără obstacole. La trei materii au fost depuse contestații, iar procedurile de achiziție vor fi reluate imediat după soluționarea acestora de către instanțele competente.
La matematică, din cele trei loturi existente (trunchi comun, matematică-informatică și științele naturii), două au depășit deja etapa contestațiilor. Prin urmare, variantele digitale pentru profilurile de specialitate vor fi disponibile online încă de miercuri.
Din păcate, există și discipline mai văduvite, unde întreaga procedură este blocată din cauza contestațiilor și unde elevii nu vor avea deocamdată nicio variantă de manual:
Chimia
Educația muzicală
Limba latină
În ciuda acestor blocaje punctuale, majoritatea materiilor principale vor fi accesibile mai întâi pe platforma dedicată, urmând ca pachetele tipărite să fie livrate complet în unitățile de învățământ până la finalul lunii viitoare.