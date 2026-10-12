Întârziere majoră în educație: Elevii de clasa a IX-a primesc manualele noi abia la sfârșitul lunii noiembrie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 19:34

Întârzierile din sistemul de învățământ îi lasă pe bobocii de liceu fără materiale didactice noi încă câteva săptămâni. Manualele școlare destinate clasei a IX-a vor ajunge pe băncile elevilor abia spre sfârșitul lunii noiembrie, potrivit declarațiilor făcute de Bogdan Cristescu, șeful Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

Distribuie articolul