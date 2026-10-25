Analiza momentului cu analistul Miron Mitrea: „Bolojan este la ora actuală cel mai dezagreabil lider politic din România în sondaje de opinie”

Publicat 25 oct. 2026, 19:44 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a lansat o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că plecarea acestuia de la conducerea Guvernului ar putea reprezenta doar începutul unui declin politic. Prezent în studioul Realitatea PLUS, Miron Mitrea a vorbit despre viitorul liderului liberalilor, relația acestuia cu USR și șansele partidelor de a-și consolida poziția înaintea următoarelor alegeri. Analistul a afirmat că Bolojan ar fi pierdut o parte importantă din influența politică și a pus sub semnul întrebării strategia echipei care l-a susținut.

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