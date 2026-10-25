Analiza momentului cu analistul Miron Mitrea: „Bolojan este la ora actuală cel mai dezagreabil lider politic din România în sondaje de opinie”

Ilie Bolojan a plecat greu de la Palatul Victoria. Nu a plecat din calcul politic, așa cum mai văd ici, câte un consultant, consilier politic vorbind, oameni care fac analiză, dar nu prea au fost în politică. Ilie Bolojan a plecat de la Cotroceni, de la Palatul Victoria, pentru că n-a avut încotro după vestita vizită de la Iași. N-a avut încotro.
Ce a văzut el la Iași acolo și, cum a văzut că au mers lucrurile, prin faptul că a trebuit să fac o deplasare, el ca prim- ministru până la Iași pentru o apariție în fața unor procurori, ceea ce se putea rezolva altfel cu multă ușurință și zic ca un om care a mai trecut pe la procuratură la viața lui.
L-a făcut să înțeleagă că trebuie să se retragă. S-a retras. Nu vreau să intru în amănunte, pentru că nu am toată informația și nu vreau să fac acuzații care nu le cunosc.
Doi. Ilie Bolojan acum, după părerea mea, ca un sfat, așa știi că nu-l simpatizez, un sfat este: ai grijă de tine, Ilie. Faptul că ai plecat de la guvern, e primul bobârnac. Vei pleca și de la partid. Vei pleca și de la organizația din Bihor și mi-e frică că lucrurile nu se vor termina aici.
Dacă înțeleg eu bine cum merg lucrurile în lume, în general și în special în țară. Acum nu-i vorba de canibalizare. Este mersul normal al lucrurilor. Un lider de partid, în momentul în care pierde puterea sau nu reușește să-ți ducă partidul la guvernare, își dă demisia și pleacă acasă.
Așa este o reacție normală. Sigur, și în PSD, și în PNL au fost lideri care au trebuit ajutați să înțeleagă asta. Mai mult, un lider politic care nu mai respiră viitor, chiar dacă a câștigat tot cazul, Ion Iliescu, nu mai este ales președinte nu pentru că partidul are ceva cu el, ci pentru oamenii din sală, din congres, dacă e congres adevărat, se gândesc la viitor.
Regula într-o politică normală... este cea care a fost și România până prin 2008, până a venit ticălosul de Băsescu și a făcut praf și modul în care a interpretat Constituția, și justiția, și regula de bază, care este un partid care a guvernat, după ce guvernează, dacă nu reușește să obțină destule voturi, merge în opoziție și se reface.
Ei caută greșeli, schimbă lideri, schimbă abordarea, face o analiză, văd unde au greșit. Bun. Dar asta e teorie. În România chestia asta a murit de vreo 20 de ani, dacă înțeleg eu bine. Nu chiar 20, de vreo 15-16 ani.