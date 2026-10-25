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Analiza momentului cu analistul Miron Mitrea: „Bolojan este la ora actuală cel mai dezagreabil lider politic din România în sondaje de opinie”

Miron Mitrea / Sursa foto - Arhivă

Miron Mitrea / Sursa foto - Arhivă

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 oct. 2026, 19:44
SursăRealitatea PLUS

Analistul politic Miron Mitrea a lansat o serie de critici la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că plecarea acestuia de la conducerea Guvernului ar putea reprezenta doar începutul unui declin politic. Prezent în studioul Realitatea PLUS, Miron Mitrea a vorbit despre viitorul liderului liberalilor, relația acestuia cu USR și șansele partidelor de a-și consolida poziția înaintea următoarelor alegeri. Analistul a afirmat că Bolojan ar fi pierdut o parte importantă din influența politică și a pus sub semnul întrebării strategia echipei care l-a susținut.

Miron Mitrea susține că plecarea lui Ilie Bolojan de la Guvern nu a fost o simplă decizie politică

Miron Mitrea a contestat interpretările potrivit cărora plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria ar fi fost rezultatul unei strategii politice bine calculate. În opinia sa, fostul premier ar fi ajuns în situația de a se retrage din cauza unor împrejurări care i-ar fi limitat opțiunile.

Analistul a făcut referire la deplasarea lui Bolojan la Iași, unde acesta ar fi trebuit să se prezinte în fața procurorilor, considerând că episodul ar fi avut un rol important în decizia de retragere.

Ilie Bolojan a plecat greu de la Palatul Victoria. Nu a plecat din calcul politic, așa cum mai văd ici, câte un consultant, consilier politic vorbind, oameni care fac analiză, dar nu prea au fost în politică. Ilie Bolojan a plecat de la Cotroceni, de la Palatul Victoria, pentru că n-a avut încotro după vestita vizită de la Iași. N-a avut încotro.

Ce a văzut el la Iași acolo și, cum a văzut că au mers lucrurile, prin faptul că a trebuit să fac o deplasare, el ca prim- ministru până la Iași pentru o apariție în fața unor procurori, ceea ce se putea rezolva altfel cu multă ușurință și zic ca un om care a mai trecut pe la procuratură la viața lui.

L-a făcut să înțeleagă că trebuie să se retragă. S-a retras. Nu vreau să intru în amănunte, pentru că nu am toată informația și nu vreau să fac acuzații care nu le cunosc.

Doi. Ilie Bolojan acum, după părerea mea, ca un sfat, așa știi că nu-l simpatizez, un sfat este: ai grijă de tine, Ilie. Faptul că ai plecat de la guvern, e primul bobârnac. Vei pleca și de la partid. Vei pleca și de la organizația din Bihor și mi-e frică că lucrurile nu se vor termina aici.

Dacă înțeleg eu bine cum merg lucrurile în lume, în general și în special în țară. Acum nu-i vorba de canibalizare. Este mersul normal al lucrurilor. Un lider de partid, în momentul în care pierde puterea sau nu reușește să-ți ducă partidul la guvernare, își dă demisia și pleacă acasă.

Așa este o reacție normală. Sigur, și în PSD, și în PNL au fost lideri care au trebuit ajutați să înțeleagă asta. Mai mult, un lider politic care nu mai respiră viitor, chiar dacă a câștigat tot cazul, Ion Iliescu, nu mai este ales președinte nu pentru că partidul are ceva cu el, ci pentru oamenii din sală, din congres, dacă e congres adevărat, se gândesc la viitor.

Regula într-o politică normală... este cea care a fost și România până prin 2008, până a venit ticălosul de Băsescu și a făcut praf și modul în care a interpretat Constituția, și justiția, și regula de bază, care este un partid care a guvernat, după ce guvernează, dacă nu reușește să obțină destule voturi, merge în opoziție și se reface.

Ei caută greșeli, schimbă lideri, schimbă abordarea, face o analiză, văd unde au greșit. Bun. Dar asta e teorie. În România chestia asta a murit de vreo 20 de ani, dacă înțeleg eu bine. Nu chiar 20, de vreo 15-16 ani.

— a declarat Miron Mitrea, analist politic.

De ce crede Miron Mitrea că USR s-ar putea distanța de Ilie Bolojan

Un alt subiect abordat de analist a fost relația dintre USR și Ilie Bolojan. Miron Mitrea a susținut că formațiunea condusă de Dominic Fritz ar putea avea propriile calcule electorale și nu ar mai considera o asociere strânsă cu liderul liberal drept cea mai avantajoasă variantă.

Potrivit interpretării sale, USR ar urmări să își crească scorul electoral și să obțină o reprezentare cât mai puternică în Parlament. Din acest motiv, partidul ar putea prefera să acționeze independent înainte de a negocia eventuale alianțe.

Vreau să fac o altă observație. Nu cred că USR-ul mai este interesat de o relație cu Bolojan.

USR-ul pare un partid, chiar dacă nu-l simpatizez, un partid care își înțelege interesul. El are interes să aibă un PNL progresist cu care să împartă electorat.

Deci el nu are nevoie de un lider progresist cum este Bolojan la PNL. Doi. Bolojan nu mai are pixul. Bolojan nu mai poate să le facă nici o favoare.

Bolojan este la ora actuală cel mai dezagreabil lider politic din România în sondaje de opinie.

USR va juca individual, în convingerea că vor putea să obțină un scor mai mare decât au avut la alegerile trecute, pentru că nu sunt atât de...

Ei acum vorbesc, vor în continuare să obțină un scor, să intre serios în Parlament. Lucrurile sunt destul de simple în politică, nu sunt așa cum le văd analiștii.

Un partid ca USR-ul nu este atât de tăntălău, nu este atât de tăntălău, să nu știe că principala lor problemă este să intre în Parlament cu scor cât mai bun.

După ce intră în Parlament cu un scor cât mai bun, vor vedea cum pot să facă o alianță, să se ducă din nou la guvernare, să împartă ei în țara asta. Și asta e valabilă pentru toate partidele, nu numai pentru USR. Deci ei n-au nevoie de un PNL progresist, n-au nevoie de un Bolojan care este un bolovan politic la ora actuală pentru toată lumea, chit că el nu înțelege treaba asta.

Și chit că banii care s-au băgat în campaniile lui încă mai există și mai vedem urme. Dar să știi că ei se vor termina repede.

Se vor termina repede aceste resurse pentru campania obsesivă, la un moment dat făcută pe social media și, mai ales pentru cei care rămân în Partidul Național Liberal, vedeți cu ce echipă a lucrat Bolojan... nu a lucrat bine. Sunt penibili. Cu afișele alea, că Bolojan a fost cel mai bun, este singurul care poate, e românul cel mai român, cu madame Buzoianu, care trebuie să fie prim-ministru, cu Miruță, pe care 98% din români îl văd prim-ministru sau președinte.

Sunt niște filme. Dați banii degeaba.

— a anunțat analistul Miron Mitrea, exclusiv la Realitatea PLUS.
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