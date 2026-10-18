Miron Mitrea, atac la adresa guvernanților: „Niște tântălăi mai mari n-a avut Europa niciodată! Și-au vorbit de rău propria țară și au fugit investitorii”

Publicat 18 oct. 2026, 19:31 Sursă Realitatea PLUS

Liderii politici de la București sunt acuzați că au băgat artificial România în criză prin declarații catastrofale care au alungat capitalul străin. În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, consultantul politic Miron Mitrea a desființat discursul ministrului de Finanțe Alexandru Nazare, al lui Ilie Bolojan și al președintelui Nicușor Dan. Mitrea susține că, în ciuda unui rating de țară stabil, guvernanții au blocat investițiile plângându-se continuu de „găurile din buget”, în loc să ofere soluții și optimism piețelor financiare.

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