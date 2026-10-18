Miron Mitrea, atac la adresa guvernanților: „Niște tântălăi mai mari n-a avut Europa niciodată! Și-au vorbit de rău propria țară și au fugit investitorii”

Ți-am mai spus, singurul guvern care a intrat și a ieșit cu același scor în România a fost guvernul Năstase, între 2000 și 2004. A intrat cu 37,64 și a ieșit cu 37,36.
Deci a ieșit aproape cu cât a intrat. Toate guvernele care au intrat au ieșit la jumătate, dacă nu mai puțin, pentru că asta este normalitatea în toată lumea.
Acest guvern are câteva atuuri extraordinare, trebuie să le spună. Numai a reușit să facă ordine în spate, sau în față, deasupra celor care controlează și influențează puternic viața politică din România. Au ajuns într-o ierarhie, s-au înțeles. Poate fi numit Luca prim-ministru. Asta este bine, pentru că asta înseamnă că trebuie o perioadă de mai multă liniște din zonele foarte, foarte importante, informaționale și financiare.
Dar asta nu înseamnă că rezolvă toate treburile. Atâta vreme cât Nazare, primul lucru care ne spune, ne spune ce rău este, dar arată că el n-a înțeles nimic.
Deci domnul Nazare, ministrul de finanțe, n-a priceput nimic. România nu a fost în criză economică, România nu a fost în criză financiară, România a fost băgată în criza asta de către domnul Nazare, de către domnul Bolojan și de domnul Nicușor Dan, care s-au plâns tot timpul ce prost e în țara asta și că suntem gata să ne rupem gâtul.
Ți-am mai spus, România nu a avut un rating mai bun decât are acuma niciodată. Este maxim ce-a avut România. BBB minus la două, BBB trei la una. N-a avut mai bun rating. A avut perspective mai bune, a avut o perspectivă stabilă sau perspectivă pozitivă chiar la un moment dat, pe vremuri vechi, când erau alți prim-miniștri care știau mai serios. Acest rating este de doi ani de zile la nivelul ăsta, perspectiva e aceeași de după pandemie.
Și ne plângem tot timpul de această situație pentru că suntem proști, mă refer la guvernanți. Pentru că nu poți tu să conduci o țară și să spui că țara ta merge prost, să te aștepți să crească investițiile. Deci investițiile în România au scăzut nu din cauză că economia românească a scăzut, ci din cauză că avem niște lideri politici care nu știu nimic și care și-au vorbit de rău propria țară și, când să vină investitorii, au fugit. Cine a mai pomenit ca cineva care vrea investiții să spună despre el că e prost pentru investiții? Guvernul Bolojan, o vreme și președintele Nicușor Dan și domnul Nazare, care primul lucru care îl spune: «A, păi să vedem că sunt găuri». Bineînțeles că întotdeauna au fost găuri. Datoria unui ministru de finanțe este să găsească soluții și să fie optimist dacă vrei să vină oamenii încoace.
În august avem cel mai mare deficit de cont curent, ceea ce este un mare succes al României, cred că nimeni n-a reușit asta. Să ai căderea puterii de cumpărare, căderea cererii pe piață cu 30% și să ai deficit de cont curent majorat cu 30%... păi eu cred că Bolojan și cu Nazare și cu ăștia trebuie puși și un pic de lămâițe. Niște tântălăi mai mari ca ăștia n-a avut Europa niciodată. Niște nepricepuți, să mă ierți că spun